Cote d'Ivoire: Eau conditionnée - Le Synaeprocome-CI et la direction générale de l'hygiène publique posent les jalons d'une collaboration

Assainir la filière de l'eau en sachet et en bouteille. Telle est l'ambition du Syndicat national des exploitants de la production et de la commercialisation de l'eau conditionnée en Côte d'Ivoire (Synaeprocome-CI) reçu, le 10 septembre 2026, par la Direction générale de l'hygiène publique et de la santé environnementale, à Abidjan-Plateau.

La délégation, conduite par Lydie Francine N'Cho, première vice-présidente du syndicat et cheffe de la délégation syndicale, comptait également Fousseny Karidioula, vice-président. En face, M. Dié, sous-directeur chargé de l'hygiène publique et de la santé environnementale.

Mamadou Abdel-Kader Traoré, secrétaire général du syndicat, a présenté la campagne de recensement des unités de conditionnement d'eau, dont Abidjan constitue la phase pilote. « Environ 300 unités ont déjà été identifiées pour bâtir une base de données sur leur localisation et les conditions d'hygiène », a-t-il indiqué.

Les échanges ont porté sur le lien entre la qualité de l'eau, l'hygiène et la santé publique. La Direction générale a recommandé d'ajouter le statut des agréments, valides ou expirés, afin de distinguer les unités conformes de celles à régulariser.

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L'administration s'est engagée à accompagner le syndicat par des formations sur les normes d'hygiène.