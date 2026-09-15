Cote d'Ivoire: Lutte contre les addictions - Le Lions club apporte son soutien à l'hôpital psychiatrique de Bingerville

Les membres du Lions club international du District 403 A2 ont procédé, le samedi 12 septembre 2026, à une remise de dons en vivres et non-vivres à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, d'un montant de 3 millions de francs Cfa. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités initiées par le club autour de la lutte contre la toxicomanie et de la sensibilisation aux questions de santé mentale.

Selon Nelly Coulibaly, vice-gouverneur du District 403 A2, cette action traduit l'engagement des membres du Lions club auprès des personnes vulnérables. Elle a rappelé que le Lions club soutient plusieurs causes, notamment la lutte contre le diabète, le cancer infantile et la faim. La santé mentale constitue également, selon elle, une cause majeure défendue par l'organisation.

C'est dans cette dynamique que les membres du Lions club ont décidé d'apporter leur soutien à l'hôpital psychiatrique de Bingerville et aux organisations engagées dans la lutte contre la toxicomanie. « Nous avons rassemblé nos efforts. Tous les officiels du Lions club sont là, nos présidents de régions et de zones, pour se joindre à cette cause qui fait tant de ravages dans notre société », a expliqué Nelly Coulibaly.

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Avant cette remise de dons, elle a relevé que plusieurs activités avaient été menées, notamment des journées de formation au profit du personnel, qui ont permis de renforcer les capacités des agents intervenant à l'hôpital psychiatrique de Bingerville et à la Croix-Bleue.

Des campagnes de sensibilisation ont également été organisées dans plusieurs quartiers, particulièrement dans les plus défavorisés. Les membres du Lions club se sont également rendus sur le terrain pour sensibiliser les jeunes aux dangers liés à la consommation de drogues.

Pour Nelly Coulibaly, cette lutte doit également impliquer les familles. Elle a exhorté les parents à être davantage attentifs au comportement de leurs enfants afin de détecter rapidement d'éventuels signes de consommation et de les accompagner vers une prise en charge adaptée. « Quand cela commence pour les personnes atteintes d'addiction, il faut les soutenir. Il ne faut pas les rejeter, mais surtout les encadrer et les entourer de beaucoup d'amour et d'affection pour les aider à sortir de cet état de dépendance », a-t-elle souligné.

Réceptionnant ces dons, la directrice de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, Dr Porquet Mabanza Olga, a exprimé sa gratitude au Lions club. Elle a indiqué que les dons sont destinés aussi bien aux pensionnaires qu'au fonctionnement de la structure.

Elle a relevé que l'hôpital accueille principalement des jeunes touchés par la toxicomanie, mais également des adultes et des personnes du troisième âge. Les dépendances concernent aussi bien des drogues connues, notamment le cannabis, la cocaïne et l'héroïne, que certains médicaments, tels que le tramadol.

Le directeur-coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre les addictions, Dr Oumar Coulibaly, a, pour sa part, transmis les remerciements du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle à la vice-gouverneure du District 403 A2 et à l'ensemble de son équipe pour leur soutien constant.

Il a indiqué que le ministère accorde une place importante à la sensibilisation dans sa politique de lutte contre les addictions et entend s'appuyer sur les acteurs formés durant cette campagne pour poursuivre les actions de sensibilisation.