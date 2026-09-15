Cote d'Ivoire: Fresco/Transport lagunaire - Des femmes du secteur reçoivent des équipements de sécurité

Le chef du Centre secondaire de sauvetage maritime (Mrsc) de San Pedro, le capitaine Séka Jean-Claude, et les agents de l'Arrondissement maritime de Fresco ont remis, le 12 septembre 2026, des équipements de sécurité à Agui Mononzale Giselle et Ayé Marie Chantale, ainsi qu'aux autres femmes du secteur lagunaire.

À travers ce geste, ces opératrices deviennent un véritable modèle de civisme maritime. Elles prouvent qu'il est possible de faire du commerce tout en protégeant leur vie et celle des passagers. C'est donc un exemple à suivre.

L'initiative de ces deux vaillantes dames dépasse le simple cadre de Fresco. Elle illustre la nécessaire alliance entre les autorités maritimes et les acteurs de terrain pour faire de la sécurité une priorité absolue sur les plans d'eau lagunaires. Un modèle de civisme qui mérite d'être salué et, surtout, dupliqué.

En effet, tout est parti d'un message fort. Lors de son passage à Liboli (Grand-Lahou), le 12 août 2026, le ministre délégué chargé des Affaires maritimes, Dr Célestin Serey Doh, avait relayé avec insistance l'appel du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, en faveur du civisme dans les transports.

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Le message était sans ambiguïté : la sécurité sur l'eau n'est pas négociable. « Zéro accident sur les plans d'eau. » Ce message a été bien perçu par les actrices du transport lagunaire de Fresco.

Ainsi, pour traduire ces paroles en actes, le capitaine Séka Jean-Claude, chef du Centre secondaire de sauvetage maritime (Mrsc) de San Pedro, s'est rendu le 26 août 2026 à Fresco, avec l'appui de l'Arrondissement maritime de la localité. Objectif : expliquer les consignes ministérielles et sensibiliser les usagers du plan d'eau lagunaire.

C'est ainsi que les dynamiques femmes de Fresco, propriétaires d'embarcations, n'ont pas tergiversé. Elles ont décidé d'acheter massivement des gilets de sauvetage homologués, confiant humblement au chef du Mrsc la tâche de s'en procurer.

En achetant massivement des gilets de sauvetage homologués pour leurs pirogues à moteur, Mmes Agui Mononzale Giselle et Ayé Marie Chantale ont transformé l'appel à la prudence du gouvernement en actes concrets. Une leçon de responsabilité qui fait d'elles des modèles pour tout le secteur.