Cote d'Ivoire: Santé - Le Centre de santé Masroor de Yopougon Gesco inauguré

Les populations du sous-quartier Gesco, dans la commune de Yopougon, n'auront plus à parcourir de longues distances pour recevoir des soins de santé de qualité. Et pour cause, « Masroor Centre for Healthcare » ou Centre de santé Masroor (en français), a été inauguré le lundi 14 septembre 2026, en présence de plusieurs autorités administratives et coutumières.

Bâti sur une superficie de 3 500 m², ce centre de santé a une capacité de 50 lits et est doté de plusieurs services, à savoir un cabinet dentaire, un service de pédiatrie, un service de médecine générale et une maternité. Le coût des travaux s'élève à près de 2 milliards de Fcfa. C'est le fruit de l'Ong internationale Humanity First, avec la participation de certains membres de la communauté Ahmadiyya et de bonnes volontés.

Dr Djaha Kouakou Alexis, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a exprimé sa gratitude et la reconnaissance du gouvernement à l'endroit de Humanity First pour toutes les actions en faveur du développement du capital humain.

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« Cette oeuvre gigantesque que vous avez mise en place va apporter un appui aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire en matière de soins de qualité et de proximité », a-t-il déclaré, souhaitant qu'un partenariat puisse être établi entre cette Ong et son département ministériel pour une meilleure prise en charge sanitaire et psychosociale de toutes les populations.

Ahmad Yahya Sayed, chairman de Humanity First International, a remercié les différents donateurs qui ont rendu possible la réalisation de ce centre de santé ultramoderne. Pour lui, le choix de la Côte d'Ivoire pour la réalisation de ce centre n'est pas fortuit, car le besoin est réel. « Nous voulons que son développement aille de pair avec l'accès à des soins de qualité. C'est pourquoi nous avons choisi de faire quelque chose qui fasse une différence durable pour le pays », a-t-il insisté.

Le directeur du Centre de santé Masroor, Dr Majid Khan, s'est félicité de la réalisation de cette infrastructure sanitaire. « Ce qui n'existait que sur le papier se dresse aujourd'hui devant nous », a-t-il déclaré, précisant que c'est le premier hôpital de Côte d'Ivoire entièrement équipé en énergies vertes. Pour lui, ce n'est pas seulement une réussite technique, c'est un engagement envers les enfants et toute la communauté.

« Aux donateurs et aux bénévoles, vous avez notre soutien et notre remerciement. Ce que vous avez bâti ici servira la population ivoirienne pendant des décennies. Cet hôpital est le vôtre, il est votre héritage et celui de l'équipe ici en Côte d'Ivoire. Malgré les lenteurs, les nuits tardives et les décisions difficiles, vous n'avez jamais renoncé », a-t-il ajouté.

Dr Coulibaly Ahmad, hépato-gastro-entérologue, a souligné que cette cérémonie a un caractère administratif, étant donné que l'infrastructure n'est pas totalement achevée. « Nous sommes prêts à 99 % et nous attendons l'autorisation du ministère en charge de la Santé pour démarrer. Cet après-midi, c'était essentiellement pour montrer au donateur à quoi a servi son financement », a indiqué Dr Coulibaly.