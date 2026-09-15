Cote d'Ivoire: Système national de traçabilité - Le cacao ivoirien afflue vers les ports

La nouvelle campagne commerciale 2026/2027 enregistre ses premières opérations à grande échelle. Producteurs, coopératives et exportateurs s'approprient progressivement le nouveau dispositif destiné à garantir la traçabilité et la conformité des fèves ivoiriennes.

Le cacao ivoirien commence à affluer vers les ports d'Abidjan et de San Pedro. En cette période de septembre, traditionnellement marquée par une faible production et une activité commerciale plus réduite, les premières données de la campagne 2026/2027 témoignent d'une montée en puissance du nouveau mécanisme de commercialisation intérieure.

Du 7 au 13 septembre 2026, 26 000 tonnes de fèves de cacao, rapporte le Conseil café-cacao, ont été achetées auprès des producteurs au prix garanti de 1 200 FCFA le kilogramme. Ces transactions ont été réalisées avec la carte du producteur et enregistrées à travers le Système national de traçabilité (SNT), conformément aux exigences de la norme ARS 1000.

38 000 producteurs déjà concernés

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L'appropriation du dispositif se poursuit sur le terrain. Au total, 38 000 producteurs de cacao ont déjà effectué des transactions commerciales avec leur carte de producteur et perçu intégralement le prix garanti fixé pour la campagne 2026/2027.

Dans le même temps, 600 coopératives ont participé à des opérations d'achat et de livraison de fèves. Elles utilisent désormais les sacs et les scellés prévus par le dispositif afin de permettre l'identification et le suivi du cacao depuis les zones de production jusqu'aux différents maillons de la chaîne.

Cette traçabilité constitue un enjeu majeur pour la filière ivoirienne, notamment en raison de l'importance du marché européen. Celui-ci absorbe environ 70 % des fèves de cacao exportées par la Côte d'Ivoire chaque année. Le respect des nouvelles exigences de traçabilité doit ainsi permettre au cacao ivoirien de continuer à accéder à ce débouché.

Plus de 18 000 tonnes attendues dans les ports

Le mouvement se poursuit également du côté des exportateurs. Trente exportateurs de café-cacao ont réceptionné, au cours de la semaine, des fèves répondant à la norme ARS 1000 et commercialisées à travers la carte du producteur et le SNT.

Par ailleurs, 450 connaissements ont été validés par les coopératives, les acheteurs et les exportateurs dans le Système de suivi des stocks brousse (SYDORE) du Conseil du Café-Cacao. Ces documents doivent permettre l'acheminement de plus de 18 000 tonnes de fèves vers les ports d'Abidjan et de San Pedro dans les prochains jours.

À travers ces premières opérations, la filière cacao teste donc, grandeur nature, son nouveau dispositif de traçabilité. L'objectif est double : mieux suivre le produit depuis le producteur jusqu'à l'exportation et garantir aux marchés internationaux un cacao ivoirien conforme aux exigences de durabilité et de traçabilité.