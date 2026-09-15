Cote d'Ivoire: Dédicace de livre - Un destin raconté par-delà la mort

Le 11 septembre, l'hôtel Palm Club de Cocody a réuni famille, amis, anciens collaborateurs et responsables de l'administration douanière autour de "Les Saveurs du Destin", l'autobiographie posthume du colonel Kouamé Kaunant. Une cérémonie placée sous le signe de la mémoire et de la transmission.

Parrain de la rencontre, le général Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes, a salué la mémoire de son prédécesseur. La présence de plusieurs responsables de l'administration douanière a donné une résonance particulière à cet hommage. Nommé à la tête des Douanes, le colonel Kouamé Kaunant n'aura cependant exercé ses fonctions que pendant 45 jours avant de disparaître.

Derrière la publication de l'ouvrage, ses 11 enfants ont oeuvré à faire aboutir le projet de leur père, avec une implication particulière de sa fille Jocelyne Kouamé. Leur volonté ont-ils dit est de "préserver sa parole, faire connaître son parcours et en transmettre les enseignements aux générations futures".

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La cérémonie a également permis de retrouver l'homme derrière le haut fonctionnaire. Les témoignages de proches et d'anciens collaborateurs ont fait émerger des souvenirs personnels, donnant à voir les différentes facettes de sa personnalité et de son parcours. Son ami de longue date, l'avocat et écrivain Maître Beira Ehi Marc, auteur de la préface, a lui aussi apporté sa contribution à cet hommage.

Avec "Les Saveurs du Destin", le colonel Kouamé Kaunant raconte lui-même les étapes de son parcours. Mais il n'aura pas eu le temps d'assister à l'aboutissement de son oeuvre. À travers cette autobiographie, sa voix demeure toutefois. La cérémonie de dédicace a ainsi permis de prolonger, au-delà de sa disparition, la mémoire d'un homme dont le parcours est désormais inscrit dans les pages de son propre récit.