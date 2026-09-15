Madagascar: Pétanque - Le pays enchaîne trois victoires consécutives

Les deux formations malgaches en tournée estivale en France remportent la victoire à tour de rôle. Le trio Lova, Baloty et Bondy a ravi le trophée à Chalon-sur-Saône.

En démonstration. Les boulistes de la Grande Île brillent et impressionnent depuis leur retour, l'an passé, en tournée estivale en France. Les deux équipes alignées cette année par la Fédération Sport boules malgache (FSBM) viennent de réaliser un exploit en décrochant la victoire lors des trois derniers tournois disputés.

Ce week-end, la triplette constituée de Lova Satamandimby Rakotoarisoa, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray alias «Baloty» et Steph James «Bondy» Rakotonirina a brillamment arraché le trophée au 47e National Open Top 1000 de Chalon-sur-Saône. Dans la soirée de dimanche, le trio Lova, Baloty et Bondy s'est imposé à sens unique sur le score de 13-3 contre la formation de David Laleuf, Frédéric Pailheret et Léo Bernard.

Lova et Baloty ont bouclé en beauté la partie par deux spectaculaires carreaux de la gagne. En demi-finale, la première équipe de la Grande Île avait écarté la triplette composée de Romain Zimmermann, Abdel Kader Djanti et Jean Pfeiffer.

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Les deux triplettes avaient dû s'affronter en quarts de finale, à la suite du tirage au sort.

Parcours impressionnant

L'aventure de l'équipe de Tiana Laurens Razanadrakoto dit «Tonnerre», Tafita Angelo Andriamahandry et Jean Mickaël Ratolojanahary avait dû s'arrêter à cette étape, après sa victoire en huitièmes contre la formation Mantoux. L'équipe finaliste de Laleuf avait éliminé en demi-finale la formation du pointeur malgache Christian Randriantseheno alias «Racle», en compagnie de Laurent Dumont et Jean Michel Puccinelli.

Le week-end précédent, la deuxième équipe formée par Tonnerre, Tafita et Mika avait remporté, au bout du suspense, le National Open Top 1000 de Charleville-Mézières, en battant, le 6 septembre, lors d'un duel final 100 % malgache, la formation de Lova, Baloty et Bondy sur le score serré de 13-11. Une semaine plus tôt, la bande à Lova, vice-championne du Masters version 2025, avait décroché le trophée du National du Bron, le 30 août. Les boulistes du pays ont quasiment atteint la phase finale des tournois estivaux, qui vont bientôt s'achever.