Madagascar: Concertation nationale - Les citoyens interpellent les autorités sur les urgences du quotidien

Gouvernance, emploi, santé ou encore électricité figurent parmi les douze thématiques de la concertation nationale et les préoccupations exprimées par les citoyens. À travers leurs témoignages, ils mettent en avant les difficultés rencontrées au quotidien.

La gouvernance et la gestion des affaires publiques concernent notamment les démarches administratives. Voahangy, mère de famille, rencontrée dans les couloirs d'un service public, évoque les difficultés rencontrées lors du traitement de ses dossiers. « Nous rencontrons souvent des difficultés lorsque nous faisons des démarches administratives. Parfois, on nous demande de l'argent pour accélérer le traitement de nos dossiers, alors que nous avons normalement le droit d'effectuer ces démarches gratuitement ou dans les conditions prévues », souligne-t-elle.

L'emploi s'inscrit, pour sa part, dans la thématique de l'économie et du développement. Pour Toavina Rajery, étudiant à l'Université d'Antananarivo, l'accès au travail constitue une attente importante.

« Ce que j'attends surtout pour nous, les jeunes, c'est l'accès à l'emploi. Nous souffrons et nous rencontrons beaucoup de difficultés pour trouver un travail », explique-t-il.

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Les services sociaux essentiels, notamment la santé et l'électricité, figurent également parmi les préoccupations exprimées.

« Ce que nous attendons, c'est avant tout une amélioration de la santé pour toute la population », indique un citoyen interrogé.

Dimension concrète

Le délestage demeure, de son côté, une préoccupation récurrente. « Le délestage dure depuis des années. Cela fait longtemps que nous attendons des solutions et que nous en demandons », déplore Rasendra.

Les douze thématiques abordées portent également sur les droits fondamentaux, la justice et l'État de droit, la cohésion sociale, la culture et les valeurs malgaches, l'environnement et le climat, le territoire et la décentralisation, les relations extérieures et la souveraineté, les ressources naturelles et locales, ainsi que la sécurité humaine et les personnes vulnérables.

À travers les témoignages recueillis, plusieurs de ces thématiques prennent ainsi une dimension concrète : les démarches administratives, la recherche d'un emploi, l'accès aux soins ou encore l'électricité. Autant de préoccupations quotidiennes que la concertation nationale est appelée à prendre en compte.