Madagascar: Transport - Le bras de fer se poursuit à Fasan'ny Karana

Le stationnement de Fasan'ny Karana reste au coeur d'un conflit. Les acteurs concernés refusent de quitter les lieux malgré les mesures annoncées par le ministère des Transports.

Le transfert du stationnement de Fasan'ny Karana vers Amoronakona reste bloqué. Après l'annonce du ministère des Transports, les acteurs concernés ont fait savoir qu'ils ne comptent pas quitter les lieux. Le délai de quinze jours annoncé pour le transfert n'a pas suffi à faire bouger leur position. Sur place, ils continuent leurs activités.

Le stationnement fait vivre plusieurs catégories de travailleurs. Commerçants, chauffeurs, gardiens de parking pour motos et autres acteurs exercent leurs activités autour du site. Selon les personnes rencontrées, plus d'un millier de personnes travaillent dans les différents secteurs liés au stationnement. Derrière ces activités, plusieurs familles dépendent directement des revenus générés quotidiennement à Fasan'ny Karana. « Si on cherche des travaux, beaucoup d'entre nous n'ont pas de diplôme pour travailler. Plusieurs familles vivent de cette activité. Alors, où allons-nous aller et de quoi allons-nous vivre ? », soulignent des commerçants rencontrés à Fasan'ny Karana ce lundi.

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Le transfert ne concerne toutefois pas uniquement les travailleurs. Les voyageurs ont également leur mot à dire. Certains demandent le maintien du stationnement à Fasan'ny Karana, qu'ils continuent de fréquenter. D'autres usagers attendent le transfert vers Amoronakona et se préparent à utiliser le nouveau site.

Décision maintenue

Du côté du ministère des Transports, la décision reste maintenue. Le département poursuit les dispositions déjà annoncées pour assurer le transfert du stationnement vers Amoronakona. Dix lignes de navettes privées ont notamment été mises en place pour faciliter le déplacement des voyageurs vers le nouveau site. Le ministère a également annoncé des sanctions à l'encontre de ceux qui ne rejoindraient pas Amoronakona et continueraient à exercer leurs activités à Fasan'ny Karana. Les mesures d'accompagnement et les sanctions annoncées doivent ainsi permettre la mise en oeuvre du transfert.

Pour les acteurs de Fasan'ny Karana, la question reste celle de leur avenir professionnel. Ils maintiennent leur volonté de rester sur place et mettent en avant les activités et les familles qui dépendent du stationnement. Le ministère, de son côté, maintient la décision déjà prise et poursuit la préparation du nouveau site. Pour l'heure, aucun des deux camps ne semble vouloir céder. Le stationnement reste ainsi au coeur d'un bras de fer entre les acteurs de Fasan'ny Karana et le ministère des Transports.