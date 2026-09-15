Afrique: Coopération éducative - L'université Inside intègre l'apprentissage du russe

L'offre de formation s'élargit à l'université Inside. Un accord de coopération, signé entre l'établissement et la Maison Russe à Madagascar, permet désormais l'introduction de la langue russe dans le programme éducatif, rapporte le correspondant d'« African Initiative ». Les étudiants bénéficieront de quatre heures de cours de russe par semaine, avec un lancement prévu ce 16 septembre. Un enseignant détaché par la Maison Russe assurera l'accompagnement pédagogique et organisationnel du programme. « L'apprentissage du russe contribue au renforcement des liens éducatifs et humanitaires entre Madagascar et la Russie

. Il offre la possibilité d'organiser des échanges culturels et académiques, tout en élargissant les perspectives des étudiants désireux de poursuivre leur cursus ou de développer leur parcours professionnel », souligne Mioranavalona Ratobihasina, vice-rectrice de l'université.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche pérenne. « Il est particulièrement encourageant de constater l'intérêt marqué des jeunes Malgaches pour la langue et la culture russes. Notre partenariat ne se limitera pas à un projet isolé : une longue et fructueuse collaboration nous attend », s'est réjoui Ilia Kontanistov, directeur de la Maison Russe.

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Ce partenariat intervient dans un contexte de renforcement des relations culturelles. Un accord portant sur la création d'une Maison Russe partenaire à Madagascar a été signé le 8 septembre par Igor Tchaïka, directeur de Rossotrudnichestvo, et Artiom Koureïev, rédacteur en chef d'« African Initiative ». Le 10 septembre, une bibliothèque dédiée aux auteurs russes a officiellement ouvert ses portes au sein de l'institution.