Madagascar: Soavimbahoaka - Un entrepreneur arrêté à son domicile

Un entrepreneur a été interpellé après des tirs à son domicile dans la nuit du 9 septembre. Aucun blessé n'a été signalé et l'enquête se poursuit.

Des coups de feu ont semé la terreur parmi les habitants de Soavimbahoaka-Nanisana, dans la nuit du 9 septembre dernier. Un entrepreneur a été arrêté par la Police après des tirs survenus à son domicile. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits.

Il était environ 22 heures lorsque des détonations ont retenti dans le quartier. Les riverains, surpris et inquiets, ignoraient alors l'origine des tirs et ce qui s'était réellement passé sur les lieux. Alertées, les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur place pour sécuriser les lieux et maîtriser la situation. Plusieurs unités de police ont participé à l'intervention.

Vérifications

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D'après les informations recueillies auprès des riverains, l'entrepreneur aurait lui-même tiré des coups de feu dans sa cour. Il aurait été en état d'ébriété au moment des faits. Selon les premiers éléments, il aurait expliqué aux enquêteurs avoir cru que des individus s'apprêtaient à l'agresser à son domicile.

La situation a nécessité l'intervention des forces de l'ordre, qui ont procédé à des vérifications sur place. L'entrepreneur a finalement été interpellé, puis placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Aucun blessé ni aucune victime n'a été enregistré lors de cet incident.

L'affaire est désormais entre les mains du service de police chargé de la criminalité. Les enquêteurs devront notamment déterminer l'origine de l'arme et les conditions dans lesquelles elle était détenue. Les éventuelles suites judiciaires ne sont pas encore connues.

Les investigations se poursuivent afin d'établir avec précision les circonstances des tirs et les éventuelles responsabilités du mis en cause. L'incident a suscité l'inquiétude dans le quartier, notamment en raison de la présence d'une arme à feu au sein de la communauté. « Nous attendons la suite, et nous avons besoin de la vérité », a déclaré un riverain, alors que les investigations se poursuivent.