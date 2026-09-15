Madagascar: Hauts fonctionnaires - Les cadres renforcent leurs compétences diplomatiques

15 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

La maîtrise du français des relations internationales prend une place importante dans la formation des cadres de l'État. Un protocole d'accord a été signé lundi 14 septembre à Androhibe entre l'École nationale d'administration de Madagascar (Enam) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), pour mettre en place une formation spécialisée dans ce domaine.

Destinée aux agents et hauts fonctionnaires de l'État diplômés de l'Enam, cette formation doit permettre aux participants d'obtenir un diplôme de français des relations internationales. Le programme prévoit un renforcement des compétences linguistiques ainsi que l'acquisition d'outils méthodologiques adaptés aux échanges internationaux.

La maîtrise du langage diplomatique figure également parmi les principaux axes de la formation. Les participants seront aussi préparés aux exigences des négociations internationales. L'objectif est de leur donner les moyens de mieux intervenir dans les échanges et de porter la voix du pays dans les espaces internationaux et francophones.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette formation vise ainsi à renforcer les capacités des cadres appelés à évoluer dans un environnement international. La maîtrise de la langue, des méthodes et du langage diplomatique doit leur permettre d'aborder plus efficacement les échanges et les négociations auxquels ils prennent part.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.