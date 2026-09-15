Madagascar: Hauts fonctionnaires - Les cadres renforcent leurs compétences diplomatiques

La maîtrise du français des relations internationales prend une place importante dans la formation des cadres de l'État. Un protocole d'accord a été signé lundi 14 septembre à Androhibe entre l'École nationale d'administration de Madagascar (Enam) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), pour mettre en place une formation spécialisée dans ce domaine.

Destinée aux agents et hauts fonctionnaires de l'État diplômés de l'Enam, cette formation doit permettre aux participants d'obtenir un diplôme de français des relations internationales. Le programme prévoit un renforcement des compétences linguistiques ainsi que l'acquisition d'outils méthodologiques adaptés aux échanges internationaux.

La maîtrise du langage diplomatique figure également parmi les principaux axes de la formation. Les participants seront aussi préparés aux exigences des négociations internationales. L'objectif est de leur donner les moyens de mieux intervenir dans les échanges et de porter la voix du pays dans les espaces internationaux et francophones.

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Cette formation vise ainsi à renforcer les capacités des cadres appelés à évoluer dans un environnement international. La maîtrise de la langue, des méthodes et du langage diplomatique doit leur permettre d'aborder plus efficacement les échanges et les négociations auxquels ils prennent part.