Madagascar: Milieu scolaire - Les coins jeunes dans les lycées techniques équipés

Les coins jeunes des lycées techniques et professionnels de Mienake, Mananjary et Manakara sont équipés de matériel de loisirs et de jeux. Il s'agit du fruit du partenariat du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et le Consul de Norvège.

« Les jeunes d'aujourd'hui manquent de loisirs. Pour éviter qu'ils ne traînent dans les bars et les jeux de hasard, il vaudrait mieux créer un «coin jeune» où ils trouveront tout ce dont ils ont besoin pour se concentrer et s'épanouir», a indiqué le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Todisoa Andriamampandry, hier, lors de la cérémonie de remise de matériels par les partenaires.

Cette initiative a été motivée par une attention particulière accordée aux jeunes filles. À Madagascar, environ 32 % des filles âgées de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie reproductive avec les conséquences liées à la déscolarisation, aux faits qu'elles ne peuvent pas acquérir les compétences nécessaires à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La dotation bénéficiera directement à 1 500 jeunes apprenants des trois établissements concernés. « L'idée de ce projet, c'est de faire en sorte que les jeunes filles, tout comme les garçons, restent au sein du système éducatif afin de pouvoir acquérir les compétences nécessaires, de manière à ce qu'ils puissent s'insérer dans la vie active », lance Ngoy Kishimba, représentant par intérim de l'UNFPA. Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle se lance comme défi de vulgariser les coins jeunes dans tout le pays.