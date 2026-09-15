Madagascar: Produit agricole - Le prix du cacao à la hausse

La filière cacao connaît une belle dynamique. Les producteurs constatent une nette progression de leurs revenus. Le kilo de cacao tend désormais vers 22 000 à 25 000 ariary, contre 10 000 ariary auparavant. Cette conjoncture est portée par la reconnaissance croissante de la qualité des produits malgaches sur la scène internationale, qui contribue à tirer les prix vers le haut. La coopérative Voankazomamy et Claudio Mananjara, deux producteurs d'Ambanja, ont, en effet, été récompensés par une médaille de bronze au concours international Cacao Excellence Award.

Autre temps fort de cette filière : sa présence remarquée lors de la Foire Internationale de l'Agriculture, organisée la semaine dernière au CCI Ivato. Cette filière clé des exportations malgaches a mis en avant l'ensemble de sa chaîne de valeur, portée par un vaste stand du Conseil national du cacao (CNC).

Promotion

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Producteurs, coopératives, chocolatiers artisanaux, organismes d'appui et institutions de recherche comme le Fofifa y étaient ainsi représentés. « L'objectif de notre participation est la promotion de la filière cacao. Cette présence collective permet aussi de mettre en relation directe les producteurs et les transformateurs, et d'ouvrir de nouveaux débouchés », a expliqué Grégory Rabeson, secrétaire exécutif du CNC.

Au-delà des fèves brutes destinées à l'exportation, la vitrine du CCI Ivato a rappelé l'importance de développer la transformation locale. La fabrication de chocolat et sa commercialisation sur le marché national connaissent une progression encourageante. Le kilo de chocolat se vend entre 90 000 et 100 000 ariary, tandis que des chocolatiers transformeraient jusqu'à 40 kg par jour.

Des défis persistent toutefois. Selon les producteurs, la qualité exceptionnelle du cacao malgache justifie une meilleure rémunération. Labellisée « 100 % cacao fin », la fève de la Grande Île se négocie actuellement entre 5 et 6 dollars américains sur le marché international, loin des 10 dollars atteints par certaines origines sud-américaines. Une situation qui alimente les attentes des producteurs pour un juste prix.