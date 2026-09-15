Madagascar: Athlétisme - Le Marathon International de Tana reste dans le flou

Le Marathon International de Tana (MIT) avance en terrain incertain. Alors que des rumeurs annonçant l'annulation de l'édition 2026 circulent déjà parmi les athlètes qui se préparent depuis plusieurs mois pour ce grand rendez-vous, aucune confirmation officielle n'est venue, pour l'heure, mettre fin au suspense. Prévue les 10 et 11 octobre, la compétition figure toujours au calendrier, mais sa tenue demeure incertaine.

Interrogée sur la situation, Tina Rajaona, représentante de VIMA, sponsor officiel du Marathon International d'Antananarivo, reste prudente. « Tout n'est pas encore décidé et on vous contactera pour la suite », a-t-elle indiqué.

Même son de cloche du côté de la Fédération malagasy d'athlétisme. Sa présidente, Norolalao Andriamahazo, a expliqué que « ce n'est pas encore vraiment confirmé que l'événement est annulé. Patientons encore un peu, car nous attendons des nouvelles en provenance de VIMA ».

Cette situation est d'autant plus particulière que l'édition 2026 devait être symbolique. Le Marathon International de Tana devait célébrer sa 20e édition, après le report de l'édition initialement prévue en 2025.

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Dépendance

Une échéance qui devait donner un relief particulier à cette course devenue, au fil des années, l'un des rendez-vous importants de l'athlétisme malgache.

L'histoire du MIT remonte à la fin des années 1980. Plusieurs éditions ont alors été organisées sous l'égide de la Fédération malgache d'athlétisme. Au fil du temps, l'épreuve a rassemblé des coureurs de haut niveau, des amateurs ainsi que de nombreux passionnés de course à pied.

Pour les spécialistes du fond et du demi-fond, l'enjeu dépasse largement la seule participation à une course. Chaque édition constitue une occasion de décrocher une référence chronométrique, d'évaluer son état de forme et de mesurer les progrès réalisés au cours de la préparation.

L'éventuelle disparition du MIT du calendrier cette année, si cela se confirme, aurait des conséquences pour les athlètes qui visent une place dans la sélection malgache pour les Jeux des îles de l'océan Indien 2027. À 1 an de cette échéance, les compétitions constituent autant de tests indispensables pour les coureurs comme pour les responsables techniques.

Une course comme le MIT permet notamment aux prétendants de se confronter à une concurrence différente et de disposer d'un repère concret sur leur niveau. Cette incertitude pose une nouvelle fois la question du financement et de la pérennité des grandes compétitions sportives à Madagascar. La dépendance à l'égard des partenaires privés peut fragiliser des rendez-vous pourtant bien installés dans le calendrier national.