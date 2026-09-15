Afrique du Sud: Billards - Daniela Andriamihaja vise le titre mondial

Troisième tentative. Le meilleur joueur de billard du pays, Daniela Raharinavalona Andriamihaja, âgé de 41 ans, figure en tête de liste des vingt-sept sélectionnés en vue des championnats du monde IBF (International Billard Federation) qui se dérouleront du 23 octobre au 1er novembre à Cape Town, en Afrique du Sud.

Dani participera pour la troisième fois au sommet mondial. Il avait toujours atteint les quarts de finale lors des deux précédentes éditions. Le champion national en titre avait fini cinquième en 2022 aux championnats du monde d'Albi, en France, puis il était classé sixième aux mondiaux de Malte en 2024.

« Remporter le titre à Cape Town est possible. Nous avons le niveau », a souligné Daniela Andriamihaja lors de la conférence de presse de présentation des membres des équipes nationales par catégorie vendredi à Antaninarenina.

Dani compte plus de deux cents trophées en compétitions locales durant ses plus de 20 ans de pratique de la discipline. Il a commencé à jouer au billard en 2005, à l'âge de 20 ans, au club Gass Billard à Behoririka, puis à l'Arena à Amparibe et, ces dernières années, à l'In Square Billard Club à Ambatobe.

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Daniela compte quatre titres de champion de Madagascar. Il était le responsable de salle du Lounge In Square de 2017 à 2023, puis gérant du site de 2023 à 2025. Il se consacre beaucoup à la préparation de sa troisième participation au mondial. Il s'entraîne d'habitude six heures par jour du lundi au vendredi et il dispute des tournois les samedi et dimanche.

« Quand je prépare une telle compétition internationale de haut niveau, je m'entraîne au minimum sept heures par jour, outre les tournois », a confié le champion national en titre de la catégorie « Mens ».

« Nous avons le niveau, mais nous manquons de compétition internationale. L'instance dirigeante de la discipline n'est pas encore bien structurée et nous devrions payer de notre poche à chaque sortie internationale », souligne-t-il.