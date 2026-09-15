Madagascar: Basketball 5x5 - Pintade affirme son statut à Toliara

Le champion en titre, le club de Pintade Amoron'i Mania, a signé sa deuxième victoire consécutive au sommet national U18 en dominant Jap Mada Alaotra Mangoro (47-39), lundi à Toliara. Une nouvelle performance qui confirme les ambitions de la formation championne en titre.

Après avoir battu l'USJFM (50-38) lors de sa première sortie, la formation d'Amoron'i Mania a enchaîné avec un deuxième succès, lundi. Sans livrer une démonstration mais en jouant avec maîtrise, Pintade a fait preuve de sang-froid pour prendre le dessus sur une équipe de Jap Mada qui a longtemps résisté. Les championnes en titre ont su gérer les moments importants de la rencontre et conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec deux victoires en autant de matchs, elles prennent ainsi une option intéressante dans la course à la qualification pour la suite de la compétition.

La journée de lundi a également été marquée par plusieurs rencontres dans les deux catégories. Chez les filles, l'ASA Analamanga a largement dominé l'ASE Atsimo Andrefana (68-27), signant l'un des scores les plus nets de la journée. Chez les garçons, FBCS en provenance de Sava s'est imposé devant AKBB Analamanga (66-54), tandis que BCTT Atsimo Andrefana a créé une petite surprise en venant à bout d'AS Montfort de l'Amoron'i Mania (55-53).

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La lutte a également été serrée entre Fibara d'Ihorombe et JBM de Menabe, ce dernier l'emportant de seulement deux points (41-39). ASVS d'Ihorombe, de son côté, a bénéficié d'une victoire sur forfait face aux Aigles d'Itasy (20-00). Enfin, Play4Mada Atsimo Andrefana a pris le meilleur sur NBE Analamanga (55-49).