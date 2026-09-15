Madagascar: Antsohihy - Des balles sans papiers découvertes

Le 10 septembre 2026, vers 23 heures, au lieu-dit Sampanana Ankerika, fokontany Antanimora, commune rurale d'Anahidrano, district d'Antsohihy, lors d'une fouille effectuée sur un véhicule de transport en commun en provenance d'Antsiranana à destination de Mahajanga, un colis suspect contenant des munitions a été découvert. Une fois ouvert, il s'est avéré qu'il contenait 500 balles de calibre 12 sans documents. Ces munitions ont immédiatement été saisies et le chauffeur a fait l'objet d'un interrogatoire. Son permis de conduire ainsi que les documents du véhicule ont également été retenus.

Une collaboration avec les unités territoriales de Mahajanga a permis d'arrêter le destinataire du colis à Marovato Abattoir, Mahajanga, le 11 septembre 2026 vers 19 heures. Il s'agit d'un homme de 54 ans, actuellement placé en garde à vue au bureau de l'Unité territoriale de Mahajanga.

Le 12 septembre 2026, vers 17 heures, un homme de 40 ans, identifié comme l'expéditeur des munitions, a été arrêté à son domicile situé au fokontany Tanambao IV, commune urbaine de Diego-Suarez, Antsiranana, grâce à la collaboration avec le Service régional de recherches criminelles d'Antsiranana.