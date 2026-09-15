Madagascar: Antananarivo Renivohitra - La drogue continue de se propager

La propagation de la drogue dans la capitale reste préoccupante. Lors d'une opération de fouille et de perquisition menée par la Police nationale dans la soirée du jeudi 10 septembre 2026, quatre personnes ont été appréhendées en possession de chanvre indien et arrêtées.

C'est la Police de Tsaralalàna qui a mené cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité publique et de la lutte contre la propagation de la drogue à Antananarivo Renivohitra. Plusieurs zones ont fait l'objet de fouilles et de perquisitions, notamment Analakely, Ambodifilao, Behoririka, Antanimena, Ankorondrano, Ankazomanga et 67 Ha. C'est au cours de ces opérations que les quatre personnes ont été appréhendées.

Elles ont été immédiatement conduites au Commissariat central de Tsaralalàna pour y être interrogées. L'enquête devrait permettre de mieux déterminer la provenance de cette drogue ainsi que d'éventuels réseaux qui pourraient se cacher derrière ce trafic.