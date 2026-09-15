Madagascar: Concours de beauté - Miss Madagascar 2026 prépare sa finale nationale

Le compte à rebours est lancé pour Miss Madagascar 2026. La grande finale nationale se tiendra ce samedi à Antananarivo. À l'issue de cette soirée, la lauréate représentera Madagascar à la 74e édition de Miss Monde, prévue en Tanzanie en mai 2027.

Les préparatifs sont déjà engagés par le Comité Miss Madagascar (CMM), en collaboration avec ses différents partenaires. Sur le plan logistique, Madazon Logistics assurera notamment le transport aérien de la future lauréate pour son parcours vers la compétition internationale. À Antananarivo, un grand établissement hôtelier accueillera également les candidates durant les activités de préparation et de la grande finale.

La sélection poursuit par ailleurs son ancrage régional. À ce jour, 14 des 24 régions de Madagascar sont représentées, en plus de la diaspora malagasy. Pour les régions qui ne le sont pas encore, une nouvelle phase de sélection sur dossier ouvrira à partir du jeudi 17 septembre. Le CMM entend ainsi faire de la diversité régionale un élément central du concours et permettre à des jeunes femmes de porter leur territoire, leur histoire et leur culture jusqu'à la scène nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette démarche vise à permettre à des jeunes femmes issues des différentes régions du pays de porter leur territoire, leur histoire et leur culture jusqu'à la scène nationale », explique Christelle Rakotoniaina, présidente du Comité Miss Madagascar. Le CMM travaille également à la mise en place et à l'accompagnement des comités régionaux afin d'inscrire durablement le concours dans une dynamique de proximité et de représentation de la diversité malgache. Il souhaite aussi mobiliser des partenaires partageant cette vision pour soutenir cette démarche et faire de cette édition une vitrine de la jeunesse et du potentiel de Madagascar.