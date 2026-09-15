Sénégal: Le pays s'apprête à évaluer le potentiel de cinq blocs offshore

Dakar — Le ministère chargé de l'Énergie et du Pétrole au Sénégal annonce avoir signé un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière internationale Eni en vue de la réalisation d'études préliminaires et l'évaluation du potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore.

L'accord signé marque une nouvelle étape de la stratégie par laquelle le gouvernement veut "relancer" l'exploration pétrolière et gazière, renforcer la promotion du bassin sédimentaire sénégalais et attirer de nouveaux investissements internationaux, selon un communiqué du ministère.

Sur la base de l'accord, Eni conduira, à ses frais, un programme d'études et d'analyses techniques destiné à approfondir la connaissance géologique et géophysique des cinq blocs.

Les travaux porteront essentiellement sur l'évaluation du potentiel pétrolier et gazier des zones étudiées, selon le ministère de l'Énergie et du Pétrole.

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Il souligne que "l'intérêt manifesté par un acteur international de l'envergure d'Eni est un signal positif pour l'attractivité du bassin sédimentaire sénégalais".

"Cette initiative s'inscrit dans une politique [...] de promotion active du domaine pétrolier national, fondée sur une meilleure connaissance du sous-sol, la valorisation des données existantes, le renouvellement des ressources et la construction de partenariats avec des opérateurs disposant de capacités techniques et financières de premier rang", ajoute la même source.

Elle signale que PETROSEN, la Société des pétroles du Sénégal, est appelée à jouer un rôle central dans cette initiative en tant que société nationale.

"Cette signature traduit notre volonté de remettre l'exploration au coeur de notre stratégie pétrolière. Le Sénégal dispose d'un bassin sédimentaire à fort potentiel, que nous voulons mieux connaître, promouvoir et valoriser", affirme le ministre de l'Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf.

"Notre ambition est d'attirer des partenaires de premier plan, tout en renforçant PETROSEN, afin que notre société nationale occupe une place toujours plus importante dans la maîtrise et le développement de nos ressources pétrolières et gazières", rapporte le communiqué en citant M. Diouf.

Il précise que ce protocole d'accord "ouvre une phase d'études et de discussions. Ce n'est ni un contrat pétroler ni l'attribution d'un titre d'exploration ou d'exploitation. Il ne confère aucun droit automatique à la conclusion d'un futur contrat pétrolier".