Sénégal: L'administrateur civil Amadou Lamine Guissé nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Dakar — L'administrateur civil Amadou Lamine Guissé a été nommé directeur général par intérim de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a-t-on appris, mardi, de plusieurs sources, dont son prédécesseur, Fadilou Keïta.

"J'ai reçu ce matin la notification d'un décret [...] mettant fin à mes fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et nommant le secrétaire général comme directeur général par intérim", a écrit M. Keïta sur sa page Facebook.

Spécialiste de l'analyse financière et de l'immobilier, militant de premier plan de Pastef-Les patriotes (opposition), il dirigeait la CDC depuis deux ans.

Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, a annoncé, la semaine dernière, l'ouverture d'un appel à candidatures destiné à désigner le futur directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

La CDC est une institution financière chargée de collecter, de gérer et d'utiliser l'épargne et les ressources publiques d'investissement au service du développement économique et social du pays.