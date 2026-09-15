Sénégal: Un catalogue recense les sites historiques et culturels de la région de Kaffrine

Kaffrine — La région de Kaffrine (centre) dispose désormais d'un catalogue consacré à ses sites historiques, monuments et éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel, a appris l'APS du directeur du centre culturel régional, Abdourahmane Diallo.

"C'est une initiative destinée à mieux connaître, préserver et valoriser les richesses patrimoniales des quatre départements de la région de Kaffrine dont Kaffrine, Birkelane, Malem Hodar et Koungheul", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Il précise que dans ce cadre, "plus de 60 sites et monuments" ont été recensés et inscrits sur la liste du patrimoine culturel national.

Selon M. Diallo, c'est la première fois que la région se dote d'un catalogue aussi complet et structuré, sous l'impulsion du gouverneur, Serigne Babacar Kane.

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Il s'y ajoute que le catalogue s'inscrit dans une démarche visant à établir un état des lieux du patrimoine culturel de Kaffrine, à travers le recensement des différents sites, monuments, traditions et pratiques culturelles qui constituent la mémoire du territoire.

Il signale que la démarche a associé des experts, des conservateurs ainsi que des points focaux issus des quatre départements de la région, afin de favoriser une meilleure connaissance du patrimoine et de prendre en compte les savoirs et témoignages des communautés locales.

Une répartition des sites a été faite sur cette base. Dans le département de Birkelane, le catalogue met notamment en évidence le site mégalithique de Wanar, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 2006, ainsi que le mausolée de Mame Asta Walo à Nawel, le Tuuru Nguy Ndemba, a-t-il précisé.

Le site la gare ferroviaire historique, implantée en 1911, la mare sacrée de Deeg Boye à Gniby et la cérémonie traditionnelle d'intronisation du Beuleup sont mis en avant dans le département de Kaffrine, a-t-il relevé.

A Koungheul, le document répertorie notamment le site archéologique de Kouno Mbayène, qui regroupe 307 pierres, ainsi que le Sampacce, une danse initiatique traditionnelle des jeunes filles coniaguis, a-t-il informé.

Dans le département de Malem Hodar, a-t-il ajouté, le catalogue fait ressortir le Penc de Hodar, associé à un baobab millénaire et considéré comme un lieu sacré de justice, ainsi que les tournois traditionnels de lutte sans frappe du "Lamb Saloum", entre autres sites.