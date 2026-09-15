Sénégal: Mobilisation multisectorielle pour assainir l'hôpital Heinrich Lübke, le 19 septembre

Diourbel — La Brigade régionale d'hygiène prévoit d'organiser une journée de nettoiement, de désinfection et de désherbage de l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel (centre), le samedi 19 septembre, avec la participation de plusieurs services et acteurs locaux.

Cette initiative fait suite à une demande du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invitant, depuis deux mois, les structures sanitaires à organiser une journée dédiée à l'hygiène et au nettoiement, a expliqué le directeur de l'hôpital Heinrich Lübke, docteur Bocar Sow, à l'issue d'une préparatoire tenue mardi à la gouvernance de Diourbel.

L'objectif est de mobiliser, au-delà du personnel de l'hôpital, les partenaires et les populations riveraines, a-t-il dit.

"Nous comptons aussi sur vous, la presse, pour continuer à sensibiliser [les populations], d'ici le 19 [septembre], afin qu'il puisse y avoir une grande mobilisation", a-t-il déclaré.

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Le docteur Sow a précisé que les interventions porteront notamment sur les couloirs et l'environnement immédiat de l'établissement, tandis que certains aspects techniques nécessiteront l'intervention de personnes qualifiées.

Le chef de la Brigade régionale d'hygiène, le capitaine Ismaïla Dia, a indiqué que plusieurs acteurs ont été invités à participer à cette opération.

Le représentant du cadre de vie a annoncé le déploiement de 25 à 30 agents, tandis que la SONAGED, la Société nationale de gestion intégrée des déchets, prévoit de mobiliser 20 à 25 personnes, une pelle tasseuse et trois camions.

La Croix-Rouge mettra à contribution 20 à 30 éléments, la direction régionale de la Jeunesse mobilisera les jeunes et les ASC, alors que les sapeurs-pompiers mettront à disposition une pompe d'une capacité de 10.000 litres.

Des masques seront également distribués aux participants.

Le conseil départemental a assuré vouloir "apporter sa pierre à l'édifice".

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a demandé au directeur de l'hôpital de mobiliser son personnel et au conseil régional de la jeunesse de mobiliser les ASC.

Il a également appelé la presse à relayer l'information pour favoriser la participation de la population et souhaité que cette initiative soit pérennisée.