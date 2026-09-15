Sénégal: Résultats scolaires - L'IA de Diourbel fait état d'une forte progression au BFEM et au baccalauréat

Diourbel — L'académie de Diourbel (centre) a enregistré une nette progression de ses performances aux examens scolaires en 2026, avec un taux de réussite de 82,84 % et 48,21% respectivement au BFEM et au baccalauréat, contre 77,10 % et 57,42 % l'année dernière, a indiqué, mardi, l'inspecteur d'académie, Aboubakry Sadikh Niang,

Il s'exprimait lors d'une rencontre avec des journalistes consacrée au bilan de l'année scolaire 2025-2026.

L'IA de Diourbel a fait état de 2.003 élèves ayant réussi au Certificat de fin d'études élémentaires, 10.180 au Brevet de fin d'études moyennes et 6.742 bacheliers, estimant que ces résultats traduisent "un progrès extrêmement significatif", aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.

Au baccalauréat, le nombre de mentions est passé de 657 en 2025 à 1.151 en 2026, en dépit d'une baisse de 1,83 % des résultats au baccalauréat technique.

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L'inspecteur d'académie de Diourbel a rendu hommage à l'ensemble des acteurs du système éducatif, notamment les élèves, leurs parents, les enseignants, les inspecteurs, les formateurs, les personnels techniques et administratifs, les chefs d'établissement et les directeurs d'école, pour leur "engagement et leur détermination".

Il a également salué l'apport des autorités administratives et territoriales, des partenaires de l'école et des forces de défense et de sécurité dans le bon déroulement de l'année et l'organisation des examens.

M. Niang a, par ailleurs, relevé les performances sportives de la région lors de la deuxième édition du Festival national de sport scolaire, avec une médaille d'argent et neuf médailles de bronze dans les sports collectifs, ainsi que des distinctions individuelles, dont celles de meilleure joueuse et de meilleur buteur du football féminin.

Il a également cité comme avancée la mise en place de classes au niveau de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel, permettant à des jeunes en conflit avec la loi de poursuivre leur scolarité avec l'appui d'enseignants bénévoles et de partenaires.

Pour 2026-2027, Aboubakry Sadikh Niang a annoncé que l'académie de Diourbel entend "consolider les acquis" et renforcer la gestion participative et inclusive ainsi que le pilotage du système éducatif.

Cette orientation devrait notamment s'appuyer sur les contrats de performance conclus avec les inspections de l'éducation et de la formation (IEF), les chefs des services rattachés et les chefs d'établissement, avec un accent particulier sur Touba, appelée à accueillir une nouvelle inspection de l'éducation et de la formation (IEF).

Cette nouvelle IEF devra, selon lui, contribuer à "affiner et améliorer" le pilotage de l'éducation à l'échelle du département, dans la perspective des efforts déjà déployés en matière d'accès, de qualité et de gouvernance du système éducatif dans la région.