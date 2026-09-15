Sénégal: Louga - Un mini-bus 'Cheikhou Chérifou' se renverse et fait quatre morts et sept blessés

15 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi, vers 4 heures du matin, sur la route nationale, à hauteur de Louga (nord), faisant quatre morts et sept blessés, a appris l'APS de source sécuritaire.

Le bilan de l'accident est particulièrement lourd, puisqu'il a fait des victimes dont quatre morts (trois femmes et un homme) et sept blessés.

Le mini-bus dénommé "Cheikhou Cherifou", en provenance de Thiamène, commune du département de Louga, en direction de Dakar, a dérapé avant de se renverser.

Alertés, les éléments de la 52e Compagnie d'incendie et de secours de Louga se sont rapidement rendus sur les lieux où ils ont procédé à la prise en charge des victimes avant d'évacuer les blessés vers l'hôpital régional.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident de la route.

Lire l'article original sur APS.

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