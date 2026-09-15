Sénégal: Louga - Un mini-bus 'Cheikhou Chérifou' se renverse et fait quatre morts et sept blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit ce mardi, vers 4 heures du matin, sur la route nationale, à hauteur de Louga (nord), faisant quatre morts et sept blessés, a appris l'APS de source sécuritaire.

Le bilan de l'accident est particulièrement lourd, puisqu'il a fait des victimes dont quatre morts (trois femmes et un homme) et sept blessés.

Le mini-bus dénommé "Cheikhou Cherifou", en provenance de Thiamène, commune du département de Louga, en direction de Dakar, a dérapé avant de se renverser.

Alertés, les éléments de la 52e Compagnie d'incendie et de secours de Louga se sont rapidement rendus sur les lieux où ils ont procédé à la prise en charge des victimes avant d'évacuer les blessés vers l'hôpital régional.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident de la route.