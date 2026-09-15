Sénégal: Diourbel - Deux cas suspects de diphtérie signalés à l'hôpital Heinrich Lübke

15 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Deux cas suspects de diphtérie ont été enregistrés à l'hôpital Heinrich Lübke de Diourbel (centre), a-t-on appris mardi du docteur Bocar Sow, directeur de cet établissement, précisant que les résultats des prélèvements effectués ne sont pas encore disponibles.

Pour le moment, "la diphtérie n'est pas encore présente à l'hôpital, même si on a eu deux cas suspects dont les résultats ne sont pas encore connus. On reste à l'écoute", a-t-il déclaré au terme d'une réunion consacrée au nettoiement de l'hôpital Heinrich Lübke, le 19 septembre prochain.

Selon lui, la maladie "est là et nécessite l'attention de toute la population, mais aussi de tout le monde, pour qu'on puisse l'éliminer".

Il a assuré que des mesures de précaution avaient déjà été prises à l'hôpital Heinrich Lübke, conformément aux directives du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

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"Pour l'instant, les précautions d'hygiène ont été recommandées par le ministère de la Santé", a-t-il indiqué.

S'agissant des deux cas suspects, il a signalé que des prélèvements avaient été effectués, ajoutant que l'hôpital reste dans l'attente des résultats afin de pouvoir communiquer sur leur situation.

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