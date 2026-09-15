Sénégal: La décision d'Edouard Mendy de mettre fin à sa carrière internationale diversement appréciée à Fatick

Fatick — Des habitants de la commune de Fatick (centre) apprécient diversement la décision du gardien des buts de l'équipe nationale de football du Sénégal de mettre fin à sa carrière internationale, saluant un "parcours sans faute" du pensionnaire d'Al-Ahli (élite saoudienne).

Le portier de l'équipe nationale du Sénégal a annoncé, dans une vidéo rendue publique, dimanche, avoir décidé de mettre fin à sa carrière internationale.

Rencontrés sur la route de Niakhar, non loin du siège du Centre régional de formation des élèves-maîtres, Lamine Sène et Massamba Dieng disent prendre acte d'une décision personnelle", tout en estimant qu'elle est "prématurée".

"Edouard (Mendy) est un très grand gardien des buts, l'un des meilleurs au monde. A son âge, il avait la possibilité de poursuivre sa carrière, ne serait-ce que pour accompagner la dynamique évolutive de notre équipe nationale", a déclaré Lamine Sène.

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De son côté, Massamba Dieng estime que le portier numéro 1 des Lions du Sénégal, "Edouard Mendy pouvait s'inspirer de la belle carrière de Roger Milla, qui avait honoré le football africain lors de la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis d'Amérique". "Mendy peut encore nous valoir beaucoup d'autres satisfactions", soutient-il.

Trouvé en face de la 32e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, Cheikh Diouf, un conducteur de moto "Jakarta" dit ne pas comprendre cette décision.

"Edouard Mendy est le meilleur goal du monde et il l'a démontré partout où il est passé, y compris dans les compétitions nationales. Au moment où il a acquis une expérience sans commune mesure, il choisit de tout laisser pour, dit-il, se concentrer sur son club. Poursuivre avec l'équipe nationale du Sénégal lui aurait permis de retrouver un championnat beaucoup grand et d'enrichir son palmarès", a dit le quinquagénaire.

La jeune dame Khardiata Ndiaye, qui dit comprendre la décision de Mendy, estime que d'autres pensionnaires de la tanière devraient s'en inspirer pour laisser la place aux plus jeunes qui immergent.

"Edouard restera à jamais une icône du football mondial. Mais il connait mieux que quiconque son corps. S'il décide de ne plus jouer avec l'équipe de football du Sénégal, je peux le comprendre. J'invite d'autres joueurs de cette équipe à prendre la même décision, parce que nous avons des jeunes très prometteurs à tous les postes", a-t-elle laissé entendre.

Rencontré près de la gare routière de la capitale du Sine, Cheikh Ndour soutient qu'il faut creuser davantage pour connaitre les véritables raisons d'une telle décision. Selon lui, Edouard Mendy pourrait être ne pas satisfait du modèle de management actuel du football sénégalais.

"Je demande au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'intervenir pour lui demander de revenir sur sa décision, car notre équipe nationale a encore besoin de ce gardien de but", a-t-il lancé.

Jean-Michel, rencontré à la gare routière de Fatick, en partance pour le département de Foundiougne, estime que le gardien de l'équipe d'Al-Ahli (élite saoudienne) a sa place dans n'importe équipe de football du monde.

"Je crois dur comme fer qu'il peut rivaliser de talent avec n'importe qu'elle gardien et toutes les grandes équipes du monde peuvent lui faire confiance. Je ne sais pas encore ce qui justifie son choix mais je lui aurais suggéré de poursuivre son aventure dans la tanière pour quelques années", a plaidé ce touriste parisien.

L'un de ses trois compagnons a ajouté à l'endroit d'Edouard Mendy: "si des joueurs de champ se permettent de poursuivre leur carrière internationale jusqu'à leur quarantième année, je ne vois pas pourquoi un gardien des buts, surtout Mendy, n'en serait pas capable", a déclaré ce Français de passage dans la commune de Fatick.