Soudan: Le sous-secrétaire de l'Industrie discute avec l'ambassadeur du Pakistan la relance des relations bilatérales

Le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et de Commerce, Dr Awad Salam, a discuté avec l'ambassadeur du Pakistan au Soudan, Atef Sharif, les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et de consolider la coopération dans les divers domaines, spécialement économiques et commerciaux pour répondre aux aspirations des deux peuples amis.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce à Khartoum lundi, il a souligné l'importance d'accroître le volume de l'échange commercial entre les deux pays, en mettant l'accent sur les exportations soudanaises vers le Pakistan dans les secteurs des produits agricoles et de la richesse animale.

Il a invité les compagnies pakistanaises à investir au Soudan, soulignant l'engagement du ministère à créer un environnement d'investissement développé et de multiples secteurs prometteurs, tout en passant en revue les opportunités de coopération pour la localisation des industries prioritaires, notamment dans les secteurs de la chimie, les produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des logiciels et des services.

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De son côté, l'ambassadeur Atef Sharif a exprimé le souhait de son pays de poursuivre la coopération avec le Soudan, d'explorer de nouvelles opportunités de coopération économique et commerciale, d'attirer les investissements et de renforcer les partenariats entre les deux pays frères.