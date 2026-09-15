Soudan: Le pays participe au forum sur la conception des billets de banque à Istanbul

15 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a participé au forum sur la conception des billets de banque et des documents sécurisés qui s'est tenu à Istanbul, en Turquie, du 7 au 9 de mois courant.

Le forum a mis en garde contre les tentatives de contrefaçon de monnaie, soulignant l'exclusivité des institutions légitimes de l'État en matière d'impression.

La délégation du Soudan était dirigée par l'ingénieur Mohamed Abdelrahman Karouri, directeur général des imprimeries monétaires du Soudan, qui a présenté un exposé spécialisé sur la conception et l'impression des billets de banque et les documents sécurisés en temps de crise, en s'appuyant sur l'expérience soudanaise.

Au cours du forum, M. Abdelrahman a présenté l'expérience soudanaise dans le domaine de la fabrication des billets de banque et les documents sécurisés, ainsi que les défis rencontrant le secteur sous la lumière les circonstances exceptionnelles que voit le pays, ainsi que le rôle des expériences nationales accumulées dans ce domaine.

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