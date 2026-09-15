Burkina Faso: Collectivités territoriales dans les régions de Oubri et des Koulsé - Plus de 14 milliards F CFA investis entre 2011 et 2026

Dans le cadre de la valorisation de ses interventions en faveur des collectivités territoriales, l'Agence nationale d'appui aux collectivités territoriales a organisé une caravane de presse, les 12 et 13 septembre 2026, à Zorgho et à Kongoussi, respectivement dans les régions de Oubri et des Koulsé.

L'Agence nationale d'appui aux collectivités territoriales (ADCT) a poursuivi sa caravane de presse dans les régions de Oubri et des Koulsé. En effet, un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) au secteur 6 et une salle d'archives moderne équipés ont été les sites visités par les caravaniers, samedi 12 septembre 2026, à Zorgho, province du Ganzourgou dans la région de Oubri.

Ces deux ouvrages ont été réalisés grâce à l'appui financier de l'ADCT, à travers le Programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base (PREGOLS), pour un montant global de près de 100 millions F CFA.

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D'un coût de 68,9 millions F CFA, la réalisation du CSPS s'inscrit dans la vision de l'Etat, de désengorger les centres de santé et de faciliter l'accès aux soins. Le joyau comprend un dispensaire, deux blocs de latrines à quatre postes, un incinérateur, une maternité en cours de finition. Des travaux complémentaires sont également en cours. Il s'agit notamment de logements, du dépôt pour les Médicaments essentiels génériques (MEG) pour permettre au CSPS d'être fonctionnel en 2027, a confié le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Zorgho, Valentin Badolo.

Pour lui, la construction de ces infrastructures va rapprocher les services de soins des populations. Habitante du secteur 6 de Zorgho, Koumbo, a exprimé sa satisfaction pour la construction du CSPS devant couvrir les localités environnantes et désengorger le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) et les CSPS urbains. A son avis, les femmes enceintes effectuaient de longs déplacements pour leur accouchement.

Au niveau de l'hôtel de ville de Zorgho, les journalistes ont pu constater la réalisation de la salle d'archives moderne. Il s'agit d'un bâtiment aménagé à hauteur de 30 millions F CFA.

Selon Valentin Badolo, la construction de l'ouvrage va assurer, entre autres, une bonne conservation des archives municipales et de l'Etat civil. « Le seul bâtiment qui existait servait de bureau, rendant la tâche difficile aux agents », a-t-il expliqué. Selon la directrice régionale de l'ADCT, Hortense Somé, de 2011 à 2026, ce sont 5,1 milliards F CFA qui ont été mobilisés dans la région de Oubri. Ces ressources ont permis la réalisation de 334 projets dans les domaines de la santé, l'éducation et des infrastructures marchandes, a-t-elle souligné.

452 projets financés dans les Koulsé

De 2011 à 2026, l'ADCT a pu mobiliser, aux dires de son directeur régional des Koulsé, Moussa Sigué, plus de 9,3 milliards F CFA pour financer 452 projets orientés vers les secteurs de la santé, l'éducation, l'aménagement des ressources naturelles et

des infrastructures marchandes. Le dimanche 13 septembre 2026, à Kongoussi, chef-lieu de la province du Bam, cette immersion a permis de toucher du doigt l'impact de ces investissements sur le quotidien des populations.

Ainsi, les journalistes ont pu visiter le Centre d'éveil et d'éducation préscolaire (CEEP) réalisé en 2024, au secteur 5 de Kongoussi. D'un coût de 65 millions F CFA, cette infrastructure est composée de trois salles de classe, d'un magasin, d'une clôture, d'un hangar, d'une latrine... Elle vise à augmenter la capacité d'accueil dans le domaine du préscolaire et favoriser la scolarisation des enfants. Le directeur du CEEP, Youssouf Ouédraogo, a reconnu que la réalisation du joyau est la bienvenue, car, les anciens locaux n'étaient pas adaptés à ce type d'encadrement.

Il a indiqué que la construction de l'établissement a permis d'agrandir l'effectif à 100 enfants pour l'année scolaire 2025-2026. L'équipe de caravane a aussi découvert 25 boutiques construites au grand marché de Kongoussi, grâce à l'appui financier de l'ADCT. D'un montant de près de 40 millions F CFA, ces bâtiments dont les attributions ont été effectuées en janvier 2026 vise à améliorer les conditions d'exercice des activités commerciales et accroitre les revenus de la commune.

Le PDS de la commune de Kongoussi, Abel Dayamba, a confié que la réalisation des boutiques est une réponse à la forte pression sur les infrastructures existantes. Il a expliqué que les conséquences de la crise sécuritaire ont occasionné un afflux massif des personnes déplacées internes en ville et la fermeture de certains marchés. Abel Dayamba a soutenu que ces boutiques en location à 15 000 F CFA vont procurer des revenus supplémentaires à la commune au moins 4 millions F CFA par an. Bénéficiaire d'une boutique, Alex Sawadogo, a remercié la délégation spéciale de Kongoussi et son partenaire l'ADCT pour leurs actions qui viennent organiser les espaces du marché.