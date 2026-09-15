Afrique de l'Ouest: UEMO - Des journalistes à l'école des enjeux et chantiers de l'intégration sous régionale

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en partenariat avec la Plateforme des médias de l'UEMOA (PDM-UEMOA), organise une session d'information et de sensibilisation des journalistes économiques et financiers sur les enjeux et chantiers de l'intégration régionale, du 14 au 18 septembre 2026,

à Ouagadougou.

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) veut s'appuyer sur les médias pour assurer une meilleure connaissance et appropriation de ses politiques d'intégration régionale et de leurs impacts par les ressortissants de l'Union. Pour ce faire, chaque année, et ce depuis 2021, elle organise une session de renforcement des capacités des journalistes sur les principaux enjeux et chantiers communautaires. Cette traditionnelle session de formation se tient du, 14 au 19 septembre 2026, à Ouagadougou, au Burkina Faso.

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Durant ces cinq jours, les professionnels de l'information, venus des huit pays de l'UEMOA auront des communications sur des thématiques comme « défis de la mise en oeuvre de la vision 2040 et du plan stratégique IMPACT 30 » de la Commission, « UEMOA, zone d'intégration modèle pour la jeunesse (bourses d'excellence) », « la stratégie régionale de l'intelligence artificielle », « la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres », « la politique de l'UEMOA en matière de concurrence », la « présentation des livres blancs des filières Coton-textile, Engrais-Phosphate et riz » .

La session va également porter sur les « stratégies de développement du secteur privé et promotion du dialogue public-privé de l'espace UEMOA-2026-2030 », les « projets d'infrastructure de l'UEMOA », la « ZELACf : stratégie de renforcement de la compétitivité des Etats membres et du secteur privé de l'UEMOA ».

Le coordonnateur de la PDM-UEMOA, Léonard Dossou, a salué cet engagement constant de l'organisation sous régionale en faveur du renforcement des capacités des journa-listes. « Les médias ont un grand rôle à jouer dans la réussite des projets d'intégration régionale. Et la Commission de l'UEMOA, avec son président, Abdoulaye Diop, en tête, a bien compris cela », a-t-il confié.

L'information juste, crédible, accessible et de qualité, condition de l'intégration

Pour la conseillère technique en communication du président de la Commission de l'UEMOA, Aminata MBodj, cette constante volonté d'accompagner les médias de l'espace communautaire repose sur la pleine conscience de leur place dans l'opérationnalisation de la vision prospective de l'UEMOA à l'horizon 2040 de faire de l'Union « un espace économique et monétaire durablement intégré, pai-sible et prospère, ouvert sur l'Afrique, avec une position stratégique consolidée dans le monde ».

Elle s'appuie également l'ambition du plan IMPACT 2030 de la Commission de bâtir à l'horizon 2030 « une Institution agile, locomotive de l'approfondissement de l'intégration et de la transformation structurelle des économies de l'UEMOA ».

« Cet engagement continu repose sur une conviction profonde : le processus d'intégration régionale ne peut se faire sans l'adhésion des populations. Cette adhésion passe nécessairement par une information juste, crédible, accessible et de qualité, permettant à nos concitoyens de mieux comprendre les enjeux, les acquis et les perspectives de notre Union », a-t-elle fait savoir.

Au-delà de ces sessions de capacitations des journa-listes de l'Union, la Commission soutient également plusieurs initiatives de la PDM-UEMOA, comme la tenue du colloque sous régional sur le journalisme économique en 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire, du Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest (FIPE-UEMOA) et le soutien à l'organisation du Prix d'excellence du journa-lisme économique de l'UEMOA en juin 2026 à Dakar, au Sénégal.

Tout en saluant la disponibilité permanente de la Commission de l'UEMOA à répondre aux sollicitations de la Plateforme, Léonard Dossou a réaffirmé l'engagement de la PDM-UEMOA à poursuivre sa mission de contribuer à une meilleure compréhension des politiques et des enjeux de l'intégration sous régionale par les populations de notre espace communautaire. Le directeur de la communication de la Commission de l'UEMOA, Arzouma L. Yendu-Bé Babakan, a salué le constant accompagnement des médias de l'espace communautaire à la visibilité des chantiers de l'UEMOA.