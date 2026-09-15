Burkina Faso: IVe édition de la foire des industries culturelles du Niger - La culture au coeur de la refondation et de l'intégration sahélienne

14 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Palais du 29 juillet de Niamey a servi de cadre, ce 14 septembre 2026, pour la cérémonie d'ouverture de la IVe édition de la Foire des industries culturelles du Niger (FICNI), placée sur un thème hautement stratégique : « Quels Rôles peuvent jouer les industries culturelles dans la Refondation de la République ? ».

La cérémonie a été présidée par le ministre des Transports et de l'Aviation, le colonel-major Adourahamane Amdou, représentant le Premier ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Cette cérémonie grandeur nature a été rehaussée par la présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et du gouvernement, des ministres en charge de la culture des trois pays membres de la Confédération des Etats du Sahel, ( Sidi Mohamed Almahmoud du Niger, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo du Burkina Faso et Mamou Daffé du Mali )

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Dans un contexte de réaffirmation historique de notre souveraineté, cet événement majeur met en exergue le rôle crucial de la culture. Plus qu'un simple héritage, elle s'impose désormais comme un vecteur de développement économique et un puissant levier d'intégration sahélienne. Ensemble, valorisons nos industries culturelles pour bâtir l'avenir de notre République. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit des prestations artistiques et culturelles, de la coupure du ruban marquant l'ouverture officielle de la foire et enfin la visite des stands d'exposition. Pour cette foire, on note la participation de plusieurs exposants venus des 8 régions du Niger et des pays de l'AES.

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