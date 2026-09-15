Afrique de l'Ouest: IIes Jeux de l'AES - Fortunes diverses, satisfaction partagée

A quelques heures de la fin de la seconde édition des Jeux de l'AES, plusieurs disciplines ont livré leur verdict avec des fortunes diverses pour les différentes délégations engagées. Le Burkina Faso domine en athlétisme, au kung fu wushu, au handball, le Niger confirme sa suprématie en lutte traditionnelle, au tir à l'arc olympique et au taekwondo et le Mali règne en maître au football.

A la suite des jeunes handballeuses burki-nabè, les Etalons U18 se sont imposés face à leurs homologues du Mena (34-31) au terme d'une finale âprement disputée. Ils décrochent ainsi le titre de champions et inscrivent leur nom au palmarès de ces Jeux de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Une belle consécration pour les Etalons cadets qui offrent au Burkina Faso sa seconde médaille d'or dans la discipline à cette IIe édition après celle des cadettes. Les U18 filles, elles, ont en effet pris le dessus sur les Aiglonnes cadettes du Mali par (41-33).

Le pays hôte a également brillé au kung fu wushu. Au terme des épreuves techniques (Taolu) et des combats (Sanda), les Etalons terminent en tête avec 14 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze, soit 22 médailles. Le Mali occupe la deuxième place avec 17 médailles dont 7 d'or, 9 d'argent et une de bronze, et le Niger ferme la marche avec 9 médailles dont une d'or, 5 d'argent et 3 de bronze.

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Les compétitions en individuel de judo se sont disputées dans les catégories cadets et juniors. A l'issue des combats, les judokas burkinabè ont remporté au total 12 médailles, dont 5 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. En confrontations par équipe, le Niger s'est hissé à la première place, devant le Burkina Faso, classé deuxième, et le Mali, qui occupe la troisième place du podium.

Si au tir à l'arc traditionnel la razzia des Burkinabè a été sans partage, ce sont

les Nigériens qui ont confirmé leur domination sur l'épreuve de tir à l'arc olympique.

La délégation du Niger s'est octroyé l'or et l'argent aussi bien en individuel hommes, dames, mixte et par équipe. Le Burkina Faso se classe 2e à ce niveau devant le Mali (3e). Suprématie également des Nigériens en lutte traditionnelle. Hilla Hassane (-60 kg), Djimilou Bakoye (-66 kg) et Ibrahim Mahaman (-100 kg) ont permis au Niger de décrocher les médailles d'or dans ces différentes catégories.

En compétition par équipe, la sélection nigérienne a surclassé ses rivales en battant le Mali (5-0) et le Burkina Faso (3-2). Le Burkina Faso, grâce à Koni Diallo, remporte l'or dans la catégorie des -76 kg, tandis que le Mali se hisse sur la plus haute marche du podium avec Seydou Fangoro, sacré champion chez les -86 kg.

Chez les dames, la compétition s'est jouée entre Bur-kinabè et Maliennes. A ce niveau Aoulatou Kafando (-55 kg), Feekandi Kouaré (-60 kg) et Edith Kourané (-65 kg) ont été sans pitié avec leurs concurrentes et s'adjugent les titres de championnes AES.

A l'issue des différentes épreuves au taekwondo, le Niger s'empare de la première place au classement général avec 3 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Il est suivi du Mali, qui totalise 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Le Burkina Faso complète le podium avec 1 médaille d'argent et 5 médailles de bronze. Sur le plan individuel, la compétition a également consacré les performances de deux athlètes. Le Nigérien Abdoul Aziz Issoufou a été désigné meilleur combattant, tandis que la Malienne Mariam Diallo a été distinguée comme meilleure combattante.

Les lauriers sont plutôt partagés en cyclisme. A la domination des Etalons cyclistes au contre-la-montre individuel et à celui par équipe, le Mali a répondu par une victoire de Tiémoko Diamouténé à l'occasion de la finale du critérium Elite. Au terme d'une course animée et longtemps indécise, le Malien a eu le dernier mot au sprint. Il devance les Burkinabè Mouni Vincent et Saturnin Yaméogo.

Les épreuves de l'athlétisme toujours en cours augurent d'une bonne moisson pour les représentants burkinabè. Après la première journée couronnée de succès avec

11 médailles récoltées dont cinq d'or, le Burkina Faso a confirmé sa belle entame de compétition en remportant l'or au 110 m haies et 400m ainsi qu'au saut en longueur. Zalissa Zongo remporte le saut en longueur et le 100m haies.

En football, c'est la Mali qui règne en maître. En attendant la finale prévue pour cet après-midi au stade du 4-Août, les cadets maliens sont en effet bien partis pour enfiler l'or après avoir pris le meilleur sur l'équipe des U17 nigériens et sur les deux représentants burki-nabè. Les finales des différentes catégories de la compétition de boxe sont également pour ce 15 septembre à partir 15h30 dans la salle des arts martiaux du CNOSB.