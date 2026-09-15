Soudan: Prof. Kamil préside une réunion sur le pouvoir d'achat

Le Premier ministre, Prof. Kamal Idris a présidé aujourd'hui à Khartoum une réunion élargie rassemblant les ministres du Fédéralisme et du Développement rural, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, de la Transformation numérique et des Télécommunications, ainsi que le wali de l'État de Khartoum.

La séance a examiné un ensemble de mesures pratiques et urgentes visant à alléger le coût de la vie pour les citoyens. Les participants se sont assurés de l'avancement de la mise en oeuvre de l'exonération des redevances d'eau pour le secteur résidentiel jusqu'à la fin de l'année en cours.

La réunion a également ordonné d'accélérer l'activation de centres de vente à prix réduits dans la capitale et dans les États, afin de répondre aux besoins des citoyens en produits de consommation à des tarifs abordables.[2]

Enfin, l'assemblée a réaffirmé la poursuite du renforcement de la production locale de blé et de la localisation de l'industrie de la gomme arabique, considérées comme des produits stratégiques majeurs.