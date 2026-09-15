Soudan: Le pays et la Syrie réaffirment leur coopération bilatérale

15 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Soudan à Damas, le ministre plénipotentiaire Khaled Mohamed s'est entretenu avec le ministre syrien de l'Intérieur, l'ingénieur Anas Khattab, des relations bilatérales et des moyens de les renforcer dans tous les domaines de coopération.

Au cours de la rencontre, le diplomate soudanais a transmis les salutations des ministres soudanais de l'Intérieur et des Affaires étrangères à son homologue syrien. Il a également présenté un exposé sur l'évolution politique et sécuritaire au Soudan, notamment les étapes de la «bataille de la dignité» menée par les Forces armées et les factions qui les soutiennent, ainsi que sur les développements politiques positifs et l'initiative de dialogue soudano-soudanais.

Les deux parties ont aussi passé en revue les mesures prises par le gouvernement soudanais sur le dossier humanitaire. L'entretien a par ailleurs porté sur la situation des communautés soudanaise en Syrie et syrienne au Soudan, ainsi que sur les moyens de remédier aux défis auxquels sont confrontés leurs membres dans les deux pays frères.

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