Soudan: Le dialogue doit rester une affaire soudanaise, selon Al-Tijani Al-Sisi

15 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président des Forces du Mouvement national, Al-Tijani Al-Sisi a appelé à un dialogue «soudanais pur», à l'abri des ingérences extérieures, estimant que la guerre a refaçonné le paysage politique, sécuritaire, humanitaire et social du pays.

Il a jugé que dépasser cette «crise historique» exige un dialogue national traitant des racines de la crise depuis l'indépendance. Al-Sisi a salué l'initiative de dialogue intérieur du président du Conseil souverain, ainsi que l'initiative nationale de préparation du climat politique, les considérant comme une étape nécessaire et une «dernière chance» pour mettre fin à la guerre et à la souffrance des Soudanais.

Il a insisté sur un processus transparent et inclusif, sans exclusion, associant toutes les parties prenantes et accordant un rôle accru aux forces politiques dès la phase préparatoire. L'objectif final, selon lui, doit être de préparer une transition fondatrice capable de poser les bases d'un gouvernement civil démocratique.

Al-Sisi a également plaidé pour que la propriété et la conduite du dialogue restent soudanaises, le rôle de l'extérieur, y compris le «quintette», se limitant à l'appui et à la facilitation.

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