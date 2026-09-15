Soudan: Le pays participe à une réunion arabe sur l'inspection judiciaire

15 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a pris part à la 30e réunion des chefs des organes et services d'inspection judiciaire des pays arabes, organisée dans le gouvernorat de Dhofar, au Sultanat d'Oman, avec la participation de 14 pays arabes. La délégation soudanaise était conduite par le président de l'Administration de l'inspection et du contrôle judiciaires, Mouawiya Hamid Haj Al-Amin.

La rencontre a examiné les moyens de moderniser le système d'inspection judiciaire et d'améliorer l'efficacité de ses institutions dans la région arabe, notamment par le recours aux technologies modernes. Les participants ont présenté des documents de travail sur l'actualisation des mécanismes de contrôle judiciaire, l'évaluation de la performance des tribunaux et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche juridique et le traitement des données judiciaires.

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