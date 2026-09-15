Soudan: Le Japon étend son programme de salubrité urbaine au pays

15 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Japon a annoncé l'extension de son programme de salubrité urbaine au Soudan, désormais déployé dans six États. Les États d'Al Jazira, du Nil Bleu et d'Al Gedaref rejoignent Khartoum, la mer Rouge et le Kordofan du Nord. Le programme prévoit des formations sur la collecte et le traitement des déchets, suivies de la fourniture d'équipements spécialisés.

L'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) prévoit également trois nouveaux projets dans l'agriculture, la santé et l'eau, accompagnés d'actions de formation et de renforcement des capacités. La deuxième phase du programme de développement de variétés de blé et d'autres cultures a par ailleurs été approuvée, en partenariat avec les universités de Tottori et de Khartoum ainsi que l'Autorité de la recherche agricole. Une première phase a permis de produire une variété de blé résistante à la chaleur.

Lors d'une rencontre à Tokyo, l'ambassadeur du Soudan au Japon, Al-Rih Haidoub, a salué l'aide japonaise et appelé à son élargissement, notamment dans la santé et l'eau.

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