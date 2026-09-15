Soudan: Le ministère des Infrastructures et des Transports signe quatre protocoles d'entente avec des entreprises malaisienne et espagnole

Le ministère des Infrastructures et des Transports a signé lundi quatre protocoles d'entente avec la société malaisienne Al-Wafaa et la société espagnole Eses, portant notamment sur des projets d'adduction d'eau à Al-Obeid et dans l'État de la mer Rouge, le financement de navires et l'énergie solaire.

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Saif al-Nasr al-Tijani Haroun, a indiqué que ces accords traduisaient l'engagement du gouvernement à réaliser les projets de développement et à améliorer les services aux citoyens. Il a précisé que les travaux devraient commencer dans un délai d'un mois après le lancement des appels d'offres.

Le wali de la mer Rouge, Mustafa Mohamed Nour, a salué l'accord relatif au projet d'acheminement de l'eau du Nil vers l'État, le qualifiant de projet attendu de longue date par sa population. Il a également souligné l'importance du projet d'énergie solaire pour contribuer à résoudre les difficultés d'approvisionnement en électricité.

Les autorités ont par ailleurs salué la coopération avec les entreprises et appelé à la réalisation des projets conformément aux normes de qualité requises.