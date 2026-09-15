Ile Maurice: Rs 170 000 volées au domicile de la mère d'un inspecteur de police

Un cambriolage de Rs 170 000 est au coeur d'une enquête policière à Camp-Benoît, Petite-Rivière. Le délit s'est produit le lundi 14 septembre, entre 14 h 30 et 15 heures, au domicile de la mère d'un inspecteur de police. Alors que deux suspects été dans la ligne de mire des enquêteurs, l'un d'eux a été arrêté hier alors que le second suspect court toujours.

Selon les informations recueillies, la sexagénaire a mis une somme de Rs 170 000 en différentes coupures dans deux sacs posés sur une table du salon. Elle s'est ensuite absentée pour se rendre dans une école de Belle-Étoile, Coromandel, pour récupérer son petit-enfant. À son retour, elle a constaté que l'argent avait disparu. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle a l'habitude de déposer la clé de la porte principale dans un petit temple dédié à Hanuman situé à l'extérieur de la maison. À son retour, elle a constaté que cette clé avait également disparu. Les enquêteurs soupçonnent que cette clé aurait pu être utilisée pour accéder à la maison.

Jonathan Samoisy a été arrêté.

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La propriété n'est pas équipée de caméras de surveillance. Toutefois, les policiers ont examiné les images provenant du domicile d'un voisin. Un homme y est notamment aperçu en train d'escalader le mur de la propriété. Selon des recoupements d'informations, deux individus seraient impliqués dans ce cambriolage. Ils seraient également soupçonnés d'être liés à un cas de séquestration rapporté dimanche soir et seraient des habitants d'Argy.

Dans le cadre de l'intervention policière, les deux suspects auraient tenté de prendre la fuite à bord d'une voiture. Alors que des policiers les poursuivaient et tentaient de les intercepter, le véhicule aurait foncé sur un barrage policier. La course-poursuite s'est poursuivie jusqu'à la cour du père du policier, où un des suspects aurait finalement été appréhendé. L'autre a pu prendre la fuite. La police soupçonne qu'il erre toujours dans la localité. Leur comportement lors de leur fuite et de l'intervention est considéré avec sérieux par les enquêteurs. Des éléments du Scene of Crime Office, épaulés par une équipe cynophile, se sont rendus sur les lieux du cambriolage.

Jonathan Samoisy a par ailleurs été arrêté alors que le second individu est toujours recherché. L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes du vol et de déterminer le rôle des deux suspects dans les différents délits qui leur sont reprochés.