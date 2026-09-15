Madagascar: L'État veut reprendre la main sur les importations d'hydrocarbures

À Madagascar, les quatre principaux distributeurs de carburant ne sont plus les seuls à gérer l'achat et l'importation de produits pétroliers. Depuis un mois, la State Procurement of Madagascar (SPM), assure également l'approvisionnement en pétrole de la Grande Île. Une loi entrée en vigueur début août prévoit même qu'elle devienne la seule entité responsable de l'importation d'hydrocarbures à l'issue d'une période transitoire dont la durée n'a pas été communiquée.

Le futur système donne toute latitude à l'État pour choisir ses fournisseurs et négocier ses prix, mais la Grande Île a tout à y perdre, selon les sociétés pétrolières opérant dans le pays. « Une perte d'autonomie stratégique » et « une forme de nationalisation de facto du secteur » : telles sont les craintes exprimées par le Groupement pétrolier de Madagascar, réunissant les distributeurs privés, dans un document de plaidoyer.

Depuis plus de 25 ans, les sociétés pétrolières choisissaient elles-mêmes leurs fournisseurs via un appel d'offres ouvert. Elles seront désormais obligées, à l'issue de la période transitoire, de s'approvisionner directement auprès de la State Procurement of Madagascar (SPM), une société étatique créée en 2019 et principalement active jusqu'à présent dans l'achat de riz. Les autorités défendent notamment ce nouveau système par la recherche de prix plus avantageux sur le marché international.

Une seule entité

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Une ambition toutefois peu réaliste selon un expert des questions énergétiques ayant requis l'anonymat : « La SPM présente seulement 100 millions d'ariary de capital, soit 20 000 euros, explique-t-il. Des traders comme Aramco ou Vitol vont certainement ajouter des marges additionnelles car cet acteur n'a jamais importé de pétrole ». Les risques financiers, autrefois répartis entre l'ensemble des importateurs privés, se concentreront désormais sur cette unique entité.

La nouvelle loi impose toutefois aux distributeurs traditionnels de reprendre leurs importations en cas de défaillance de la société étatique. Ce qui n'écarte pas le risque d'une rupture d'approvisionnement selon le Groupement pétrolier de Madagascar. « La reconstitution de chaînes d'approvisionnement internationales nécessiterait des délais incompatibles avec les besoins du marché », prévient-il. De fait, les opérations d'importation sont planifiées plusieurs mois à l'avance.

Certifier la provenance

Un autre enjeu critique pour la filière réside dans l'origine du carburant importé, à l'heure du rapprochement entre Antananarivo et Moscou. Vladimir Poutine avait cité l'énergie parmi les domaines de coopération possibles avec Madagascar, lors de la visite de Michaël Randrianirina au Kremlin en février 2026, mais les sociétés pétrolières opérant sur la Grande Île ont interdiction de vendre du pétrole russe compte tenu du régime de sanctions internationales.

« De même, pointe le Groupement pétrolier de Madagascar, plusieurs clients stratégiques comme les compagnies aériennes, les groupes BTP ou télécoms internationaux et les grands groupes miniers sont soumis à des exigences élevées de traçabilité et de conformité. » Les produits vendus par la société étatique pourraient être « inexploitables », prévient-il également, en l'absence de certification claire quant à leur provenance.