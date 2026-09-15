Ile Maurice: Alphabétisation - Quand apprendre à lire et à écrire devient un pas vers l'autonomie

Apprendre à lire, à écrire et à compter pour mieux s'intégrer dans la société et gagner en autonomie. C'est le message porté par la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des Genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, hier, aux célébrations du National Women's Council à la municipalité de Quatre-Bornes, dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre.

La ministre a rendu hommage aux femmes qui suivent des cours d'alphabétisation dans des centres communautaires et sociaux relevant de son ministère. Pour elle, ces programmes représentent bien plus qu'un apprentissage scolaire. Ils constituent un véritable outil d'inclusion et d'émancipation. «Quand on ne sait pas lire et écrire, on est exclu de tout», a-t-elle souligné. Une situation qui peut rendre les gestes les plus simples du quotidien particulièrement difficiles.

Lire une facture, faire une liste de courses, remplir un formulaire bancaire ou effectuer certaines démarches administratives peut alors nécessiter l'aide d'une autre personne. «Ce n'est pas facile pour une femme de ne pas pouvoir lire sa facture et de devoir dépendre des autres», a fait ressortir Arianne Navarre-Marie.

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Aujourd'hui, grâce à ces formations, de nombreuses participantes parviennent à retrouver leur indépendance et à «se tenir sur leurs propres pieds». Certaines ont même réussi à intégrer le monde du travail, notamment dans la fonction publique comme attendant, a indiqué la ministre. Preuve que l'alphabétisation peut ouvrir les portes d'une société plus inclusive.

L'apprentissage ne se limite toutefois pas à la lecture et à l'écriture. Savoir compter est également essentiel, notamment pour les femmes qui souhaitent gérer une petite activité commerciale, calculer leurs dépenses et fixer correctement le prix de leurs produits.

La ministre a également salué le travail des formatrices et formateurs, qui contribuent au succès de ces programmes. Elle a, par ailleurs, appelé à encourager davantage les filles à poursuivre leur parcours scolaire jusqu'au School Certificate, Higher School Certificate et à l'université. Pour Arianne Navarre-Marie, l'alphabétisation est ainsi intimement liée à la dignité : «Avec l'alphabétisation, les femmes retrouvent leur dignité.»