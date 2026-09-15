Ile Maurice: Près de 40 dossiers approuvés, les premières clés en vue

Après plusieurs mois consacrés à la mise en place du cadre légal et contractuel, les premiers bénéficiaires du Rent-to-Own Scheme devraient pouvoir prendre possession de leur logement dans les prochaines semaines. Près d'une quarantaine de dossiers ont déjà été approuvés par la National Housing Development Company (NHDC) depuis juillet. Le traitement des demandes devrait par ailleurs s'accélérer à partir de la fin du mois.

Pour les bénéficiaires dont les dossiers ont déjà reçu l'approbation de la NHDC, la prochaine étape est désormais la prise de possession de leur logement. La mise en oeuvre du Rent-to-Own Scheme a nécessité la finalisation de plusieurs dispositions, dont le Rent-to-Own Agreement, conclu entre la NHDC et le bénéficiaire. Ces formalités étant progressivement complétées, le traitement des dossiers devrait désormais gagner en rapidité.

À partir de la fin du mois, la compilation et l'approbation des demandes devraient ainsi s'intensifier, permettant au dispositif d'entrer progressivement dans une nouvelle phase. Depuis juillet, près d'une quarantaine de dossiers ont obtenu l'approbation de la NHDC. Les candidats concernés ont notamment dû démontrer qu'un prêt immobilier ou une facilité de crédit leur avait été refusé par une banque commerciale ou par la NHDC.

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La NHDC dispose également d'une base de données recensant des candidats potentiellement éligibles dont les demandes avaient été rejetées en raison de revenus insuffisants. Cette base constitue un point de départ pour identifier les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif.

Le Rent-to-Own Scheme vise principalement les personnes qui, en raison de leur situation financière, ne peuvent accéder aux mécanismes classiques de financement immobilier. Le dispositif concerne notamment les personnes dont la capacité de remboursement est insuffisante, les personnes âgées, celles confrontées à des difficultés financières ainsi que les demandeurs qui ne peuvent obtenir de financement auprès des institutions traditionnelles.

Une fois le dossier approuvé, le bénéficiaire reçoit une letter of offer précisant les conditions du dispositif. Le loyer mensuel est fixé à Rs 4 000 pour une période initiale de cinq ans. À l'issue de ces cinq années, la NHDC procédera à une nouvelle évaluation de la situation financière du bénéficiaire et de sa capacité de remboursement afin de déterminer la suite à donner au dossier.

Le Rent-to-Own Scheme intervient lorsque les autres possibilités de financement ont été épuisées. Pour les familles déjà approuvées, il représente ainsi une alternative au financement immobilier traditionnel.

Avec près de 40 dossiers déjà validés et une procédure appelée à s'accélérer, les prochaines semaines devraient marquer une étape importante pour les premiers bénéficiaires, qui attendent désormais de pouvoir prendre possession de leur logement.