Congo-Brazzaville: Métiers de l'audiovisuel - Pointe-Noire accueillera la 7e édition en 2027

La 7e édition de la session de formation aux métiers de l'audiovisuel se tiendra du 16 au 25 février 2027 à Pointe-Noire. Le parrain de cette édition, Ildevert Mesmin Akoli, a rassuré le 14 septembre le président de l'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel, Bienvenu Sax Gampio Pioganth, de son soutien avant d'inviter les jeunes à se faire former dans les métiers de l'avenir.

Après la tenue des six premières éditions à Brazzaville, la série de formations annuelles des jeunes aux métiers de l'audiovisuel va se déporter l'année prochaine à Pointe-Noire. Le parrain de la prochaine édition, Ildevert Mesmin Akoli, dont la récente promotion porte le nom, vient de confirmer la tenue de cette rencontre dans la capitale économique.

Selon cet expert en gestion de la politique économique, dans un monde devenu concurrentiel, la formation reste un outil capital pour le développement humain. « Nous avons besoin des gens qui sont habiles, ceux qui ont de la matière parce que sans formation, on n'est rien. Il faut se départir des maux qui empêchent le développement. J'avais compris cela, c'est pourquoi je me suis dit non, il est hors de question de laisser les jeunes cavaler seuls », a-t-il justifié son accompagnement consistant à rendre les jeunes autonomes.

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Ildevert Mesmin Akoli estime qu'un jeune formé peut facilement faire son entrée dans le bateau de l'innovation pour créer du nouveau et faire en sorte que le développement puisse s'arrimer avec la nouvelle donne. C'est ainsi qu'il invite les jeunes à se donner dans la formation car point besoin de s'aventurier. « Les jeunes doivent obligatoirement apprendre parce que, derrière, nous parlons d'entrepreneuriat.

Aujourd'hui, l'économie populaire appartient à ceux-là qui ont quelque chose, parce que le marché de la fonction publique est étriqué. De plus, nous savons bien que c'est le privé qui tire la croissance économique. Le privé, ce sont ces jeunes qui doivent avoir des initiatives, qui doivent créer les PME, les PMI et être des artisans. Lorsque tu crées ta richesse, tu es indépendant, c'est la consommation qui est garantie, et l'Etat, in fine, gagne quelque chose aussi », a-t-il conseillé.

Parlant des mutations et de l'évolution au niveau des médias, le parrain de la 7e édition de la session de formation aux métiers de l'audiovisuel pense que les jeunes ne devraient pas rester statiques. Ils doivent, a-t-il dit, évoluer avec les autres. D'où la nécessité d'appuyer la jeunesse congolaise qui a de bonnes initiatives dans le domaine de la formation. « Cela va de soi, je ne peux pas refuser de les appuyer lorsque j'ai la possibilité.

L'effet multiplicateur et les effets de ruissellement des quelques avantages que j'ai eus me permettent aussi de favoriser les autres. Mieux vaut apporter un plus aux autres, parce que donner le poisson à quelqu'un chaque fois, cela est révolu. Il faut l'apprendre à pêcher afin qu'il soit autonome, sinon on ne va pas évoluer », a conclu Ildevert Mesmin Akoli.

Notons que les premières éditions de cette série de formations ont engendré des entrepreneurs qui ont, à leur actif, des très petites et moyennes entreprises. L'Association des techniciens professionnels de l'audiovisuel a créé en octobre 2024 la chaîne de télévision en ligne TPAV média. Une chaîne qui émet jusqu'à ce jour grâce, entre autres, à l'apport des jeunes qu'elle a formés.