Afrique: Cémac-FMI - Vers la reprise des discussions sur les assurances régionales

Une rencontre de haut niveau a eu lieu, le 8 septembre 2026 à Washington, D.C. entre le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Zeine Zeidane, et une délégation de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), conduite par le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui.

La rencontre avait pour objectif d'examiner les conditions de validation de la revue des assurances régionales suspendue depuis décembre 2025 et de poursuivre des programmes économiques et financiers soutenus par le FMI dans la Cémac.

Lors des échanges, le gouverneur de la BEAC a souligné la résilience de la Cémac qui affiche une croissance économique de 3 %, dans un contexte de fortes incertitudes. Selon Yvon Sana Bangui, le déficit budgétaire de la zone se situe à 2,7 % du PIB et les avoirs extérieurs nets de la BEAC croissent de 50,8 % à 4 523,1 milliards, en dépit de la persistance de certaines vulnérabilités. « L'inflation reste maîtrisée à 2,2 % soit à un niveau inférieur au seuil communautaire de 3 %.

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Les réserves de change se situent à un niveau confortable permettant de couvrir plus de 4 mois d'importations des biens et services. Le secteur bancaire, quant à lui, demeure solide. La stabilité monétaire et financière de la Cémac est donc préservée et la zone n'est pas exposée à un éventuel risque d'ajustement monétaire », a-t-il souligné.

En outre, le gouverneur de la BEAC a présenté les progrès accomplis par les États membres et les Institutions communautaires dans la mise en oeuvre des prérequis à la reprise des discussions sur les assurances régionales, notamment le rétablissement de trajectoires budgétaires crédibles et soutenables, le renforcement des effectifs de la Cobac, l'élaboration d'une nouvelle loi bancaire et la révision du dispositif de surveillance multilatérale.

Cette dynamique, a-t-il rappelé, a été impulsée par les chefs d'État de la Cémac en vue d'assurer un redressement durable du cadre macroéconomique sous-régional et de réaffirmer la détermination des États membres et des institutions communautaires à finaliser les actions restantes.

Par ailleurs, Yvon Sana Bangui a plaidé pour une approche pragmatique des assurances régionales, mieux adaptée aux réalités et spécificités des pays de la zone. Une démarche ne vise ni à remettre en cause les principes de bonne gouvernance, ni à relâcher la discipline macroéconomique, mais à mieux articuler les engagements régionaux avec les programmes conclus entre les États membres de la Cémac et le FMI.

Pour sa part, le directeur du département Afrique du FMI a réaffirmé le soutien de l'institution financière internationale aux économies de la zone et aux réformes visant à contenir les vulnérabilités du secteur bancaire, à préserver la stabilité monétaire et financière et à renforcer la position extérieure.

Les prochaines missions des Services du FMI prévues pour octobre prochain dans la Cémac permettront d'évaluer les avancées enregistrées dans la finalisation des réformes convenues, dans la perspective d'une validation de la revue des assurances régionales en décembre 2026.