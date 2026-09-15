Afrique: Diables rouges - 27 joueurs pour préparer la Namibie et le Cameroun

Claude Le Roy, le sélectionneur des Diables rouges, a rendu publique la liste des 27 joueurs pour préparer les matches contre la Namibie et le Cameroun, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations qui se jouera en 2027 au Kenya, Ouganda et Tanzanie.

Thievy Bifouma signe son retour. Le joueur qui évolue actuellement en Iran n'était plus sélectionné depuis le match contre la Gambie, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, match au cours duquel le Congo avait concédé un nul de 2-2 dans les ultimes minutes de la rencontre sous l'ère Paul Put.

Il retrouve Claude Le Roy avec lequel ils ont disputé les quarts de finale de la dernière CAN jouée par le Congo en 2015 pendant laquelle Bifouma a joué un rôle clé. Ses dernières performances avec son club ont convaincu Claude Le Roy de le rappeler.

Dans cette liste, l'on note la présence de nouveaux joueurs comme Jordi Mboula (ancien meilleur buteur de Youth League avec le FC Barcelone U-19 la saison 2016-2017) , Ikia Dimi Yvan et Perreira Brayann. Des anciens joueurs qui connaissent bien la maison Diables rouges sont présents, notamment Merveil Ndockyt, Fred Dembi, Bradley Mazikou, Antoine Makoumbou et Gaius Makouta...

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Par ailleurs, quatre joueurs locaux ont tapé dans l'oeil du sélectionneur lors du dernier stage effectué à Brazzaville. Il s'agit du gardien Chelcy Bonazebi, du défenseur Godefroy Loubemba, du milieu du terrain Obed Massounguissa et de l'attaquant Geltany Bantsiélé. C'est la surprise du chef.

Les Diables rouges, rappelons-le, seront reçus par la Namibie le 24 septembre au Botswana avant de recevoir le 29 septembre le Cameroun à Brazzaville.

Les joueurs retenus

Gardiens : Chelcy Bonazebi (Cara/ Congo), Perrauld Ndinga (Tusker FC/ Kenya), Melvin Zinga (Angers SCO/France)

Défenseurs : Yhoan Andzouana (Konyaspor/ Turquie), Bradley Mazikou (Servette FC/ Suisse), Bryan Passi (Valenciennes FC/ France), Godefroy Loubemba (Cara/Congo), Janard Mbemba (Al Merrikh SC/ Soudan), Perreira Brayann (West brom/ Angleterre), Chris Makosso (AJ Auxerre/France), Kevin Mouanga (Lausanne- Sport/Suisse), Morgan Poaty (Lausanne- Sport/Suisse)

Milieux du terrain

Fred Dembi (Al Hamriyah( Emirats arabes unis), Antoine Makoumbou (Sampdoria/ Italie), Obed Massounguissa (AS Otohô/Congo), William Hondermarck/ Bromley FC/Angleterre), Gaius Makouta (Alanyaspor/Turquie), Inno Loemba (Simba SC/Tanzanie), Chandrel Massanga (Eyupsport/Turquie)

Attaquants : Geltany Bantsielé (Cara/ Congo), Chrsitopher Ibayi (Mas de Fès/ Maroc), Beni Mamboka (Maniema Union/RDC), Mons Massouanina (CS Maritamo/ Portugal), Ikia Dimi Yvan (Gornik Zabrze/ Pologne), Merveil Ndockyt (As Far de Rabat/Maroc), Thievy Bifouma ( Persepolys FC/Iran) et Jordi Mboula Queralt (AE Kifisia/Grèce)