Congo-Brazzaville: Paris - Clôture de la 10e édition du Village international de la gastronomie

La 10e édition du Village international de la gastronomie a pris fin le dimanche 13 septembre à Paris, après quatre jours consacrés à la découverte des cuisines, cultures et savoir-faire de plus de 80 pays et de nombreux territoires français.

Placée sous le haut patronage du président de la République française, Emmanuel Macron, cette édition anniversaire, qui marquait les dix ans de l'événement, avait mis l'Italie à l'honneur, avec le chef Alain Ducasse comme parrain.

Pour la première fois, le Village international de la gastronomie s'est installé sur la place de la Concorde, du 10 au 13 septembre, réunissant chefs, artisans, professionnels de la restauration et visiteurs autour de la gastronomie, présentée comme un vecteur de dialogue entre les cultures.

Le Congo à l'honneur pour sa première participation officielle

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La République du Congo a participé pour la première fois officiellement à cette manifestation à travers le stand Ekolo Traiteur, représenté par la cheffe Basilia Yoka-Tchimbembe. Pendant les quatre jours, celle-ci a fait découvrir au public plusieurs facettes du patrimoine culinaire congolais, notamment à travers les produits du terroir et les savoir-faire artisanaux.

Au-delà des dégustations, la participation congolaise a constitué un espace d'échanges autour de la culture du Bassin du Congo et de ses traditions alimentaires. La cheffe Basilia Yoka-Tchimbembe a proposé des démonstrations mettant en avant une cuisine à la fois traditionnelle et contemporaine, élaborée à partir de produits issus du patrimoine alimentaire congolais.

Le stand congolais a ainsi accueilli des critiques gastronomiques, des professionnels de la restauration et des amateurs de nouvelles saveurs, offrant à la cheffe l'occasion de promouvoir la gastronomie congolaise sur la scène internationale.

Parmi les mets proposés figuraient notamment le saka-saka réinventé ainsi que le « Pondou de Ma Sophie », présenté comme le plat vedette du stand. Le public a également pu découvrir le liboké de poisson, préparé selon une cuisson en papillote dans des feuilles de bananier, ainsi que des desserts à base de fruits tropicaux.

Ces rendez-vous culinaires, placés sous le signe de l'alliance entre tradition et modernité, ont été accompagnés de musique et de rumba congolaise, permettant aux visiteurs de s'immerger davantage dans l'univers culturel du pays.

Promouvoir le patrimoine culinaire congolais

La participation de la République du Congo, organisée en partenariat avec son ambassade en France et Rodolphe Adada, visait à contribuer au rayonnement de la gastronomie congolaise et à promouvoir une cuisine fondée sur les échanges interculturels, la valorisation des produits locaux et les enjeux liés à une alimentation durable. « Notre objectif était de montrer la richesse, la complexité, l'élégance de notre cuisine et, surtout, de hisser haut le drapeau de la République du Congo », a déclaré la cheffe Basilia Yoka-Tchimbembe.

Le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé a, pour sa part, souligné l'importance du patrimoine culinaire congolais et la nécessité de lui donner une place sur les grandes tables internationales. « Nous travaillerons à ce qu'une dynamique solidaire soit mise en place afin d'élargir le stand de la République du Congo, en vue de diversifier nos potentialités culinaires et de rechercher des partenaires sponsors pour une participation de grande envergure à la prochaine édition », a-t-il indiqué, avant de saluer la prestation de la cheffe : « Pour un coup d'essai, un coup de maître. Félicitations à la cheffe Basilia Yoka-Tchimbembe ».

À travers sa participation à cette 10e édition, la République du Congo a ainsi mis en avant la diversité de son patrimoine gastronomique et culturel, dans un rendez-vous international où la cuisine s'est une nouvelle fois affirmée comme un langage universel et un instrument de dialogue entre les peuples. La prochaine édition du Village international de la gastronomie est annoncée pour 2027.