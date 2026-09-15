Tunisie: Baisse de 59,4% du résultat net de la Société Tunisienne de banque au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net de la Société Tunisienne de banque (STB) a enregistré une baisse de 59,4% par rapport au premier semestre 2025, selon les états financiers intermédiaires élaborés par les responsables de cet établissement bancaire.

Ces états financiers affichent un résultat net qui passe de 22,318 millions de dinars (MD) au 30 juin 2025 à 9,062 MD un an plus tard.

Pour sa part, le total bilan de la banque connait une progression de 3,5% à 15 900 MD contre 15,236 MD au premier semestre 2025.

Les produits d'exploitation bancaire connaissent un repli de 9%, avec une réalisation de 664 MD contre 728 MD au 30 juin 2025. Quant aux charges d'exploitation bancaire, elles ont progressé de 7,3% à 350 MD contre 377 MD au 30 juin 2025.

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Le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 10,5%, se situant à 314 MD contre 350,393 MD au premier semestre 2025.

A fin juin 2026, les créances sur la clientèle se sont élevées à 8 720 MD contre 9 094 MD à fin juin 2025(-4,11%). De leur côté, les dépôts et avoir de la clientèle connaissent une hausse de 4% à 12 973 MD contre 11 757 MD au 30 juin 2025.

Durant la période sous revue, les frais de personnel de la banque se sont élevés à 134,613 MD contre 117,438 MD au premier semestre 2025, soit une augmentation de 17,562 MD.

En ce qui les concerne, les charges générales d'exploitation ont connu une hausse de 10% à 44,075 MD contre 49 MD au premier semestre 2025.

Quant au résultat d'exploitation, il est déficitaire de 4 MD contre un excédent de 22 MD au 30 juin 2025.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires affiche un solde de 9,467 MD contre 23,079 MD au premier semestre 2025, soit une baisse de 59%.