Sénégal: Production minière au au pays - La production d'or et de sel iodé rebondit en juin 2026

La production minière sénégalaise affiche des évolutions contrastées en juin 2026. En valeur, l'or et le sel iodé enregistrent de nets rebonds sur un mois, tandis que l'attapulgite connaît un recul marqué. Sur les six premiers mois de l'année, l'or demeure le principal moteur de la dynamique du secteur.

Le secteur minier sénégalais a connu une évolution contrastée en juin 2026. Après les fluctuations enregistrées au cours des mois précédents, la production en valeur de plusieurs substances minières a évolué à des rythmes différents.

La principale progression mensuelle concerne le sel iodé, dont la production en valeur s'est établie à 502,9 millions de FCFA, contre 313,1 millions en mai. Elle ressort ainsi en hausse de 60,6 % en variation mensuelle.

L'or confirme également son rebond. Sa production en valeur atteint 62,5 milliards de FCFA en juin, contre 56,7 milliards le mois précédent, soit une progression de 10,1 % sur un mois.

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À l'inverse, l'attapulgite enregistre une contraction importante. Sa production en valeur passe de 311,1 millions de FCFA en mai à 197,7 millions en juin, soit une baisse de 36,5 %.

L'or maintient une trajectoire favorable

Sur un an, la dynamique du secteur reste principalement portée par l'or. La production aurifère en valeur progresse de 14,3 % entre juin 2025 et juin 2026, passant de 44,1 milliards à 62,5 milliards de FCFA.

Cette évolution s'inscrit dans une tendance favorable sur les six premiers mois de l'année. La production d'or cumulée atteint 373,7 milliards de FCFA à fin juin 2026, contre 312,3 milliards sur la même période de 2025, soit une hausse de 19,7 %.

L'or apparaît ainsi comme le principal contributeur à la progression de la production minière en valeur sur les six premiers mois de l'année.

L'attapulgite progresse malgré le recul de juin

L'évolution de l'attapulgite est plus contrastée. Si sa production en valeur recule fortement entre mai et juin 2026, elle affiche néanmoins une progression de 15,1 % en glissement annuel.

Sur les six premiers mois de l'année, la production cumulée atteint 1,41 milliard de FCFA, contre 1,26 milliard un an plus tôt, soit une progression de 11,5 %.

La baisse enregistrée en juin ne remet donc pas en cause, à ce stade, la tendance positive observée sur l'ensemble du premier semestre.

Le sel iodé reste sous pression sur un an

Le sel iodé affiche, pour sa part, une situation inverse. Son rebond mensuel de 60,6 % ne suffit pas à effacer son recul sur un an.

Entre juin 2025 et juin 2026, sa production en valeur diminue de 4,0 %, passant de 728,7 millions à 502,9 millions de FCFA.

La tendance est également négative sur les six premiers mois de l'année. La production cumulée s'établit à 3,44 milliards de FCFA, contre 3,74 milliards à la même période de 2025, soit une baisse de 8,2 %.

Le zircon poursuit son repli

Le zircon continue, de son côté, d'afficher une nette contraction. Alors que sa production en valeur avait atteint 3,67 milliards de FCFA en juin 2025, elle ressort à zéro en juin 2026 selon les données du tableau.

Sur les six premiers mois de l'année, la production cumulée s'établit à 6,39 milliards de FCFA, contre 19,24 milliards sur la même période de 2025, soit une baisse de 66,8 %.

Au total, les données de juin mettent en évidence une évolution à plusieurs vitesses du secteur minier sénégalais. L'or confirme sa position de locomotive, avec une progression mensuelle de 10,1 % et une hausse cumulée de 19,7 % sur les six premiers mois.

Le sel iodé bénéficie d'un important rebond mensuel, mais reste en retrait sur un an et depuis le début de l'année. L'attapulgite conserve une croissance annuelle positive malgré son recul en juin, tandis que le zircon demeure marqué par une forte baisse sur le semestre.